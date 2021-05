Cadrele medicale din Galați au primit daruri de Paşti de la preoți

Reprezentanții bisericii au decis să ofere cadouri tuturor celor aflați la datorie, de Paște, în spitalele din orașul Galați. Coșurile dăruite de preoți conțin produse pascale.

„Preoții din Protopopiatului Galați au oferit astăzi coșuri cu daruri pascale cadrelor medicale aflate la datorie în spitalele din municipiul Galați”, au anunțat, pe Facebook, reprezentanții Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Tot pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Dunării de Jos au transmis un mesaj jandarmii care au participat la slujba de Înviere de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

„Aseară, pentru prima dată, am văzut cum tineri, adulți și bătrâni stau neclintiți și așteaptă liniștiți ca Lumina Sfântă să vină la ei. Nimeni nu s-a îmbulzit, nimeni nu s-a repezit în față, nimeni nu a strigat, nimeni nu a râs, nimeni nu a tras de veșmintele preoților, nimeni nu a forțat dispozitivul de jandarmi. Ne-am uitat unii la alții și prin măști ne-am zâmbit, iar unde am constatat că măștile sunt uzate sau lipsesc, am dăruit noi măști, astfel încât fiecare să se simtă în siguranță”, au povestit jandarmii gălățeni, transmite Mediafax.