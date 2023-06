Buzău: Copil în vârstă de 15 ani, găsit decedat în internatul unui liceu

Un elev în vârstă de 15 ani de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive din Buzău a fost găsit decedat de către unul dintre supraveghetori în camera de internat în care era cazat. Angajatul instituţiei a sunat la 112, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe autospeciale de Poliţie şi Ambulanţă.

'Azi dimineaţă, la ora 7,00, am fost anunţată că unul dintre elevii noştri cazaţi în internat, elev în clasa a VII-a, în vârstă de 15 ani, a fost găsit decedat. Am anunţat organele competente. La faţa locului a ajuns Ambulanţa, poliţiştii criminalişti. Copilul era cunoscut cu antecedente medicale destul de grave, are un istoric medical bogat şi acum aşteptăm concluzia organelor competente. Are familie, este în tutela bunicilor', a declarat pentru Agerpres directorul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Antoanela Marinov.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

'În jurul orei 7,00, IPJ Buzău a fost sesizat cu privire la decesul unui copil în vârstă de 15 ani aflat în internatul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău. Copilul suferea de multiple afecţiuni medicale, iar la o primă evaluare nu ar fi indicii şi semne ale unor violenţe. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, urmând ca necropsia să stabilească în mod clar cauzele decesului', a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane Mari Vrapciu.

