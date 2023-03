Bulgaria distruge milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19

Bulgaria distruge cantităţi mari de vaccinuri împotriva COVID-19 expirate şi nu intenţionează să-şi refacă stocurile, a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, relatează dpa.



"În acest moment, nu mai există persoane care să vaccineze" populaţia, a spus ministrul interimar al sănătăţii Asen Medjdiev în cadrul unui interviu pentru televiziunea de stat din Sofia.



După ce a distrus deja "cantităţi uriaşe" de vaccinuri expirate, Bulgaria trebuie să distrugă alte 2,8 milioane de doze în acest an, a adăugat oficialul citat.



El a anunţat Comisia Europeană că Bulgaria este în favoarea rezilierii contractului cu BioNTech/Pfizer, în baza căruia ţara sa este obligată să cumpere vaccinuri împotriva coronavirusului până în 2025, a adăugat Medjdiev.



Această poziţie este susţinută şi de Polonia, Republica Cehă şi Lituania, a spus el.



Bulgaria are cea mai scăzută rată de vaccinare împotriva COVID-19 din UE. Numai 30% din populaţia sa de 6,5 milioane are o imunizare de bază împotriva virusului, potrivit datelor oficiale. În Bulgaria nu au mai existat măsuri de protecţie obligatorii împotriva virusului de la jumătatea lunii noiembrie, scrie Agerpres.

