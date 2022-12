"Noi am zis săru’mâna. Dacă nu e, nu e". Bulai a câștigat pariul că nu intrăm în Schengen. "M-a amuzat fiindcă am mai trăit povestea asta, în 1997”

„A câștigat pariul Alfred Bulai. Nu am intrat în Schengen, nu văd ce obiectiv mai putem să ne propunem să ratăm acum”, a spus Val Vâlcu în deschiderea emisiunii „Nod în papură” de la DC News.

„Era o glumă pe internet că o să ieșim din Uniunea Europeană și nu o să îndeplinim criteriile de ieșire. Pe mine m-a amuzat povestea asta pentru că eu am mai trăit-o. În 1997, a fost un festival numit Cântarea României intră în NATO. Tot așa, un entuziasm debordant, Constantinescu era convins. Dar... NATO n-are calendar. S-au uitat la noi, au încercat să ne explice că e cu reguli, că e mai complicat. Și a venit terapeutic Bill Clinton, două ore, la București. A apărut în Piața Universității care avea semnificație.

Dar era același gen de "heirupism", pe ultima sută de metri, pe ideea că, dacă vrem, noi intrăm. Nu, politica și diplomația se fac altfel. E un vot de blam pentru politicienii români. A intrat Croația, da? Dar România și Bulgaria au dreptul la veto. De ce nu și l-au exercitat să blocheze Croația? De ce să fim copiii sărmani care acceptăm orice? Am văzut indignarea lui Iohannis, dar în UE se negociază la sânge, ei sunt obișnuiți. Frate, nu ne culcăm pe o ureche că noi îndeplinim niște criterii. E vorba de o decizie politică la mijloc, cu interese”, a explicat Alfred Bulai.

„În general, în politică, în situații de genul ăsta, oamenii trebuie să înțeleagă că există un cost dacă iei decizii împotriva cuiva. La noi, nu e niciun cost, noi am zis săru’mâna, dacă nu e, nu e, poate la anul... În momentul în care am o problemă cu ceva, trebuie să știu că am un cost și va trebui să țin cont în viitor de acest cost. Uită-te la Campionatul Mondial de fotbal. Avem și noi un arbitru acolo. De opt ori a fost rezervă, nu i-au dat mandat la centru. Oamenii au fost pe șist, au spus că merită și el, au fost și probleme de arbitraj. Există vreo reacție a marilor naționaliști români? Vreau să spun că, de exemplu, la o fază controversată la fotbal, milioane de oameni reacționează. Știu că va fi o reacție.

În România, după ce nu ne-au acceptat în Schengen, nu văd nicio reacție! Văd doar glume pe internet!”, a conchis sociologul.

„Nu, sunt chestii de genul că nu mai merg la schi în Austria, îmi iau banii de la Raiffeisen și încă vreo două-trei chestii”, a răspuns Vâlcu.

„Bine, dar este vorba de oamenii de rând. Noi avem politicieni la Bruxelles. Ai văzut, premierul bulgar a zis că va utiliza, când le e lumea mai dragă, dreptul de veto. Dacă se merge pe chestii de genul ăsta, are și Bulgaria dreptul de veto”, a mai zis Bulai.

O sucursală Raiffeisen Bank a fost vandalizată. Poliția a demarat o anchetă

O sucursală Raiffeisen Bank din cartierul clujean Mănăștur a fost vandalizată. Evenimentul are loc în contextul în care intrarea României în Spațiul Schengen a fost refuzată de statul austriac.

Polițiștii clujeni au demarat cercetări vineri în contextul inscripționării unor mesaje pe fațada unei clădiri în interiorul căreia funcționează o filială bancară unde persoane necunoscute au scris mesajul ”N#zi bank”, ca reacție la votul împotrivă al Austriei la aderarea României la spațiul Schengen.

