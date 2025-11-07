€ 5.0860
Data actualizării: 22:00 07 Noi 2025 | Data publicării: 21:59 07 Noi 2025

Briana Magdaș și Florentina Matei au încins spiritele la Vocea României cu piesa „Killing Me Softly with His Song”
Autor: Alexandra Curtache

briana și florentina Foto: Captură Youtube Vocea României
 

Scena de la Vocea României a vibrat vineri seară în ritmul uneia dintre cele mai sensibile balade din istoria muzicii - „Killing Me Softly with His Song”.

Briana Magdaș și Florentina Matei au reușit să captiveze publicul și antrenorii cu o interpretare plină de emoție, sensibilitate și contrast vocal, transformând momentul într-o veritabilă bătălie a generațiilor.

Balada soul lansată în 1973 de Roberta Flack vorbește despre puterea emoționantă a muzicii și conexiunea profundă dintre artist și ascultător. În 1996, formația The Fugees a reînviat piesa, aducându-i un aer hip-hop-soul modern, iar vineri seara, Briana și Florentina i-au redat farmecul într-o versiune care a ridicat sala în picioare.

Emoție și armonie pe scenă

Brenciu: „Eu cred că acesta este de fapt sufletul lui Tudor Chirilă. Cred că acolo se află o inimă care batre în permanență. Bine, o inimă care uneori se lovește de niște ziduri pe care și le-a creat singur. Bravo, Tudor! Foart ebună alegere. Briana este alegerea cuplului Theo - Brenciu”.

Irina: „Vizual eu nu prea m-am uitat la voi pentru că am închis ochii când ați început să cântați. Mi s-a părut că o voce a venit în completare aceleilalt eși nici nu îmi mai dădeam seama când cânta una și când cântă cealaltă. Asta mi se pare cel mai fascinant și cel mai i mpresionant. Dacă aș face o alegere a mea ar fi una subiectivă și ar din punctul de vedere a ce am auzit eu în ureche în moemntul acela și cu cine asociez eu acea voce. O votez pe Briana”.

Diferența de vârstă, un contrast care a impresionat

Momentul a fost cu atât mai special cu cât cele două concurente provin din generații complet diferite. Smiley, curios de povestea lor, le-a întrebat câți ani au și dacă au fost îndrăgostite până acum.

„N-am fost îndrăgostită până acum”, a spus Briana, în timp ce Florentina, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit: „Eu când cânt piesa asta, parcă i-o cânt ei, că abia aștept să treacă prin sentimentul ăsta.”

Smiley a comentat cu sensibilitate diferența dintre ele:

„Briana 17 ani, Florentina, 49. Ea a cântat-o cu zâmbetul pe buze, frumos, iar Florentina a cântat-o de parcă ea a trecut prin treaba asta, a fost și rău, a fost și bine, și s-a simțit treaba asta în voce. E o treabă foarte subiectivă. Eu aș recomanda povestea mai complexă.

Decizia finală și „lupta” antrenorilor

După un moment tensionat, Tudor Chirilă a ales să meargă mai departe cu Briana Magdaș:

„Sunteți niște voci senzaționale și amândouă meritați la fel de mult să rămâneți la Vocea României. Vă mulțumesc mult pentru acest moment. Îmi doresc ca ambele voci să rămână în concurs, dar simt acum să merg mai departe cu Briana. 

A fost o căldură în vocea Brianei care m-a inspirat. A cântat sus acolo unde nu credea că poate să cânte, dar și-a asumat riscul acesta și a câștigat”.

Florentina: „Mai întâi aș vrea să spun că Bianca chiar merită, i s-a potrivit foarte bine piesa. Mi-a făcut extremă plăcere să fiu alături de ea. A fost singurul copil de 17 ani cu care am fost pe scenă și s-a ridicat la așteptările multor profesioniști. Aș vrea să rămân pentru că am dat de gust aici la voi și încă n-am apucat să cânt ceea ce îmi doream, ce mi se potrivește mănușă. Dacă îmi dați oportunitatea poate o să reușesc să fac și asta”. 

Florentina Matei a primit însă aprecieri unanime și a devenit rapid ținta unei „bătălii” între antrenori.

Smiley și echipa Theo Rose & Horia Brenciu s-au luptat pentru a o salva, iar Florentina a ales, în cele din urmă, să meargă în echipa lui Smiley.

„Eu m-am bătut mult pe Florentina și la preselecții”, a spus Smiley, zâmbind.

Theo Rose a completat: „Cred că am multe de învățat de la tine și poate te învăț și eu ceva.”

Tudor Chirilă a încheiat momentul cu o reflecție: „Un antrenor se simte foarte validat când îi este salvat un concurent”.  

