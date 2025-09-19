Botoșani - FCSB, rezultat. Becali a închis telefonul în direct: Bucurați-vă

UPDATE: Gigi Becali a intervenit telefonic la Digi Sport 1. De fapt, a răspuns la telefon, repetând: ”Nu am nimic de spus”. Înainte să închidă telefonul, a transmis: ”Bucurați-vă”.

FC Botoșani a învins FCSB, cu scorul de 3-1, după ce a întors scorul de la 0-1. FCSB a ajuns la 5 înfrângeri din 10 meciuri și se află pe un rușinos loc 13, departe de play-off. FCSB, care prelungeşte momentul de criză cu acest eşec, a reuşit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.



Gazdele au revenit rapid şi au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureştenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.



FC Botoşani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puţine secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.



FCSB a avut ocazii în prima repriză prin Thiam (12), şut pe lângă poartă, Baba Alhassan (19), şut de la 20 de metri, care a şters transversala, şi Dennis Politic (31), şut din careu, apărat de Giannis Anestis.



Portarul grec s-a remarcat după pauză la şuturile lui Mihai Lixandru (55) şi în situaţie de unu la unu cu Florin Tănase (71), iar Vlad Chiricheş (75) a trimis cu capul pe lângă poartă după cornerul executat de Tănase.



Şi botoşănenii au avut ocazii de a înscrie, prin Mailat (23), cu un şut din întoarcere, pe lângă ţintă, Dumiter, care a tras în Bordeianu (38), iar în altă situaţie a trimis în transversală de la trei metri (61), după un corner.



Revelaţia FC Botoşani a urcat provizoriu pe locul secund, după o serie de patru victorii şi două egaluri.



FCSB rămânecu o singură victorie în zece etape şi opt meciuri consecutive fără a câştiga (trei egaluri şi cinci eşecuri), notează Agerpres.