Bolojan: Câți bani s-au economisit prin reducerea personalului Senatului

"În aceste zile s-au finalizat toate procedurile legate de reducerea personalului Senatului, ca urmare a deciziilor adoptate la începutul anului. Din cele 796 de posturi, au rămas 649, dintre care 31 sunt neocupate, fiind rezervate persoanelor suspendate de drept. Reducerea de personal s-a făcut prin normarea corectă a personalului şi prin reducerea posturilor de consilieri de pe lângă comisii şi cabinetele demnitarilor. Diferenţa dintre fondul de salarii necesar iniţial, de 93,9 milioane de lei anual, şi cel pentru posturile reduse, de 76,4 milioane de lei anual, este de 17,5 milioane de lei - adică aproximativ 3,5 milioane de euro. Aceasta este suma care va fi economisită într-un an, ca urmare a acestei reorganizări - o economie de peste 18% din fondul de salarii", a scris Bolojan, pe Facebook.



El punctează că "astfel de reduceri se pot face la multe instituţii".



"Poate nu pare o economie mare, dar în trei ani înseamnă un pasaj într-o intersecţie aglomerată din Bucureşti, valoarea estimativă a unui pasaj rutier fiind de 10 milioane de euro. Gândiţi-vă că astfel de reduceri se pot face la multe instituţii şi calculaţi câte pasaje s-au pierdut până acum. Le mulţumesc colegilor din conducerea Senatului şi celor implicaţi în procedurile de reorganizare pentru că, în ciuda întârzierilor, modificărilor şi disconfortului generat de aceste proceduri, le-au dus până la capăt. Aşa cum am constatat, Senatul funcţionează în bune condiţii cu actuala structură de personal. În plus, a fost pusă în practică înregistrarea electronică a prezenţei la serviciu. Le mulţumesc şi colegilor profesionişti din Senat, care asistă senatorii în activitatea lor, contribuind zi de zi la buna funcţionare a instituţiei", a transmis Bolojan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News