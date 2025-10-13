Bogate în proteine și fără zahăr: cel mai bun mod de a face acasă jeleuri sănătoase, potrivit unui dietetician

Jeleurile sunt printre cele mai iubite dulciuri, consumate atât de copii, cât și de adulți. Totuși, în contextul unei diete echilibrate, ele nu se află de obicei pe lista alimentelor recomandate. Motivul? Cantitățile mari de zahăr, aditivi și coloranți artificiali care pot afecta sănătatea pe termen lung.

În ultimii ani, însă, industria alimentară a început să ofere alternative mai sănătoase - jeleuri fără zahăr, bogate în proteine și chiar îmbogățite cu vitamine. Inspirat de această tendință, nutriționistul Sergio Frutos (@coachfrutos) a prezentat o versiune proprie de „FIT gummies”, ușor de preparat acasă, perfecte pentru cei care doresc o gustare dulce, dar nutritivă.

Rețeta virală a nutriționistului: „FIT gummies” cu creatină și cafeină

Pe profilul său de Instagram, Sergio Frutos a împărtășit o rețetă de jeleuri sănătoase, fără zahăr, dar cu un aport ridicat de proteine și energie. Acestea conțin creatină și cafeină, două ingrediente populare în rândul sportivilor și persoanelor active, care pot oferi un impuls de energie înainte de antrenament.

„Sunt jeleuri simple, gustoase și eficiente. În doar câteva minute, poți obține o gustare care îți oferă energie și te ajută să-ți menții masa musculară”, a explicat Frutos.

Ingrediente pentru jeleurile sănătoase

Pentru a pregăti această rețetă, ai nevoie de:

200 ml de Monster 0% (sau altă băutură energizantă fără zahăr);

100 g de creatină;

5 g de Agar-Agar (sau gelatină neutră);

Colorant alimentar (opțional).

Mod de preparare: simplu și rapid

Într-un bol, amestecă băutura energizantă cu creatina și Agar-Agarul.

Bate bine compoziția până când toate ingredientele se omogenizează.

Toarnă amestecul într-o cratiță și lasă-l să fiarbă la foc mic. Dacă vrei, poți adăuga colorant alimentar în acest moment.

După ce a dat în clocot, ia de pe foc și toarnă lichidul într-o formă de silicon. Dacă nu ai, poți folosi o tavă pentru cuburi de gheață.

Pune la frigider pentru aproximativ 10 minute, până se întăresc.

Păstrează jeleurile într-un borcan și, dacă vrei o aromă mai dulce, adaugă puțin eritritol pudră, agitând bine pentru a acoperi fiecare bucată.

Variante fără cafeină: jeleuri pentru orice moment al zilei

Pentru cei care preferă o versiune fără stimulente, nutriționistul recomandă înlocuirea băuturii energizante cu apă aromatizată, suc natural sau băutură fără zahăr. În acest fel, poți obține o gustare sănătoasă și potrivită chiar și pentru copii.

„Dacă vrei să faci rețeta și mai sănătoasă, înlocuiește cofeina cu o aromă naturală. Obții același efect delicios, dar fără efectul energizant”, a adăugat Frutos.

Recomandarea expertului

Sergio Frutos subliniază că aceste jeleuri sunt ideale înainte de antrenament, datorită combinației dintre creatină și cafeină, care poate îmbunătăți performanța fizică și nivelul de concentrare.

„Este o gustare care te energizează fără să te încarce cu zahăr sau grăsimi inutile. Poate fi o alternativă excelentă la suplimentele tradiționale”, a explicat el.

Rețeta de „FIT gummies” propusă de dieteticianul Sergio Frutos dovedește că dulcele nu trebuie eliminat complet dintr-un stil de viață sănătos, ci doar reinventat. Cu doar câteva ingrediente, poți obține acasă o variantă gustoasă, bogată în proteine, fără zahăr și potrivită pentru orice moment al zilei.

O opțiune perfectă pentru cei care doresc să-și mențină forma fizică, dar nu vor să renunțe la micile plăceri dulci.