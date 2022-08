”Boala” cu care se confruntă economia. Adrian Negrescu: Dobânda cheie e ca o armă cu două tăișuri. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Adrian Negrescu, analist economic, a comentat decizia BNR de a majora rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 5 august 2022, a hotărât următoarele:

- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;

- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50 la sută, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;

- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit” (citește continuarea AICI).

Ce spune Adrian Negrescu, analist economic

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat hotărârile expuse de Banca Națională a României, vorbind cu precădere de majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an și despre cum îi va afecta această măsură pe românii care au credite.

„Creșterea dobânzii de politică monetară vine pe un trend de inflație. Practic, cu cât vom avea o inflație în creștere, cu cât vor crește prețurile în perioada următoare, cu atât dobânda cheie va urma acest traseu în tentativa Băncii Naționale de a stăvili inflația, această „boală“ extrem de gravă cu care se confruntă economia.

Problema este că dobânda cheie e ca o armă cu două tăișuri. Pe de o parte, într-adevăr, reduce inflația și stăvilește creșterea prețurilor, dar, pe de altă parte, afectează puternic populația, firmele în ceea ce privește creditarea, pentru că această creștere a dobânzii cheie este un semnal foarte clar că indicii ROBOR și IRCC vor continua să crească, iar ratele românilor vor crește semnificativ în perioada următoare“, a precizat Adrian Negrescu.

O bombă socială care va exploda, probabil, la începutul anului viitor

„Creditarea în România este ca o bombă cu ceas, în condițiile în care mulți dintre români s-au împrumutat peste puterile lor reale de a plăti ratele. Dublarea, practic, a ratelor, în această perioadă, va pune presiune pe câștigurile lor. Gândiți-vă că mai mult de jumătate din populația României câștigă undeva la 2.500 de lei pe lună net, iar dacă anterior s-a luat un credit imobiliar pentru un apartament cu două camere la care plăteau 1.000 de lei, acum rata este de 2.100 de lei. La un venit net de 2.500 de lei, rata a ajuns să reprezinte aproape întreg venitul. E o bombă socială, o bombă care va afecta puternic pe cei care au venituri reduse, pe oamenii care s-au împrumutat peste măsură pentru a avea o locuință.

Nu este exclus ca în perioada următoare să asistăm, pe măsură ce dobânzile vor crește, la o problemă majoră în sistemul bancar, mulți oameni neputând să-și mai plătească ratele. E o bombă cu ceas care va exploda, probabil, în primul semestru al anului viitor, atunci când și pe fondul creșterii facturilor la energie, la gaze, scumpirii alimentelor, creșterii prețurilor serviciilor, toate acestea, puse cap la cap, se va crea o presiune puternică pe veniturile românilor, iar ratele bancare, din păcate, vor ajunge să nu mai fie plătite la timp de mulți dintre români.

Ceea ce mie mi se pare interesant în mesajul transmis astăzi de Banca Națională este că BNR ne spune, negru pe alb, că cele mai recente date și analize indică o cvasi-stagnare a activității economice atât în trimestrul doi, cât și în trimestrul trei al anului curent sub impactul războiului din Ucraina și al sancțiunilor asociate. Acest lucru înseamnă că, practic, am intrat în stagflație și activitatea economică s-a redus, economia nu mai performează și suntem în antecamera recesiunii, perioadă pe care o vom resimți cu vârf și îndesat probabil în 2023“, a concluzionat, la DC News, analistul economic Adrian Negrescu.

