„Alfred Bulai, întrebarea mea este cât ai scos din buzunar cu ocazia Black Friday?”, a spus Val Vâlcu în începutul emisiunii de la DC News.

„Nimic. Nici nu știam că e Black Friday, ca un incult ce sunt. Mă chinuiam pe un site de cumpărături online și nu înțelegeam de ce nu funcționează. Voiam să-mi cumpăr un hard-disk extern. Bineînțeles, cea mai tare chestie despre Black Friday este faptul că prețurile sunt exact aceleași. Nu înțeleg care este sensul poveștii ăsteia.

În afară de faptul că e un exercițiu de marketing, majoritatea produselor sunt absolut la fel ca preț, dacă nu poate chiar un pic mai mari. Este o golăneală de marketing care se face de foarte mult timp, inclusiv cu o săptămână – două înainte. Oamenii nu caută luni întregi un produs, de regulă cauți o perioadă scurtă de timp. Exact înainte de Black Friday fac o creștere la prețuri, iar când vine ziua zici că e cu 20% mai ieftin”, a răspuns Alfred Bulai.

Reduceri peste reduceri

„Să spunem lucrurilor pe nume... și la Mega Image a fost. Dacă făceai cumpărături de 200 de lei, nu știu precis suma, îți dădea chipurile la jumătate de preț o pereche de căști audio. Dar pe site-urile de comerț prețul căștilor era același ca cel la jumătate de la Mega Image”, a intervenit Val Vâlcu.

„Prima dată am comandat la Emag și am văzut că la niciun produs nu era termenul de livrare scris. Am plătit și apoi mi-am anulat comanda fiindcă mi-am dat seama că urma să vină peste două săptămâni. Măi, frate, dă-o naibii... le aduc din Australia?”, a mai zis sociologul.

Curierii, cocoșați de comenzi

Vâlcu a adăugat: „Curierii sunt cocoșați de marfă. Dacă vrei o pizza, salutare! Să fii sănătos, că aleargă curierul cu boxe, tastaturi și tot felul!”.

„Sunt strategii de marketing... aș zice chiar mici escrocherii. Îmi iei banii și nu-mi spui că produsul ajunge în două săptămâni, apoi mă chinui să-mi dai banii înapoi”.

VIDEO

