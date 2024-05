Bitcoin scade iarăși vertiginos. Cea mai proastă lună pentru principala criptomonedă, din aprilie 2022 încoace

Valoarea celei mai tranzacționate criptomonede din lume a scăzut cu aproape 16% în aprilie, pe măsură ce investitorii și-au înregistrat profiturile dintr-un avans exploziv care a dus prețul la maxime record peste 70.000 de dolari.

Bitcoin a fost ultima dată în scădere cu 4,7%, la 57.055 dolari, cel mai scăzut nivel din februarie, în timp ce pierderile la ether au fost mai modeste, cu o scădere de 3,6% la 2.857 dolari, totodată la cel mai slab nivel din februarie.

Prețul bitcoin se află acum cu 22% sub recordul din martie de 73.803 dolari, punând moneda virtuală, din punct de vedere tehnic, într-un bear market. Totuși, este în continuare cu 35% peste nivelul din acest an și dublu față de acum un an, datorită în mare parte miliardelor de dolari care au fost investite în fondurile de tranzacționare listate la bursă de la începutul anului.

"Declinul recent poate fi atribuit profiturilor mai mari obținute de investitorii care au intrat pe piață în perioadele de scădere din 2022 și 2023, precum și investitorilor în ETF-uri care au observat o apreciere semnificativă a prețului acțiunilor lor după ce au intrat pe piață în primele săptămâni ale anului 2024," a declarat analistul de cercetare Matteo Greco de la Fineqia.

La nivel macroeconomic, se așteaptă ca Fed-ul să nu facă nicio modificare a ratelor dobânzilor mai târziu, dar în rândul investitorilor se conturează opinia că banca centrală s-ar putea să nu reducă deloc dobânzile în acest an, lovind activele sensibile la dobânzi precum criptomonedele, acțiunile și obligațiunile din piețele emergente sau chiar mărfurile.

Investitorii au reacționat în consecință. Cele 10 cele mai mari ETF-uri de bitcoin din Statele Unite se confruntă cu cea mai mare ieșire săptămânală de capital din momentul lansării lor în ianuarie.

Ieșirile de capital au ajuns la 496 de milioane de dolari în această săptămână, în principal din cauza încetinirii fluxurilor către BlackRock's iShares Bitcoin Trust IBIT.O, cel mai mare în ceea ce privește activele deținute, conform datelor LSEG.

Evenimentul numit "halving" al bitcoinului din luna trecută nu a reușit să susțină prețul. De la 20 aprilie, când a avut loc halving-ul, bitcoinul a scăzut cu aproximativ 15%. Mulți investitori s-au alăturat pieței înainte de acest eveniment, care implică o modificare a tehnologiei subiacente a criptomonedei.

