Bine de ştiut: Diferența dintre ultra all inclusive și all inclusive

De multe ori, reclamele sunt mai mult decât atractive pentru anumite destinații și, dacă mai luaţi în calcul şi preţul avantajos sau ofertele speciale, vă hotărâți repede să rezervați, fără să vă uitați neapărat la condițiile și detaliile scrise cu litere mici în contracte. Totuși, nu toate sejururile sunt gândite la fel, unele pot fi foarte plăcute, altele... mai puțin. Sunt unele detalii care nu ar trebui să vă scape. Fie că vorbim de croaziere, hoteluri în străinătate, există adesea informații subtile cărora ar fi bine să le acordați toată atenția.

Atunci când aleg să meargă în vacanțe, mulți sunt interesați de sensul cuvintelor „all inclusive” sau „ultra all inclusive” în hoteluri, întrebându-se ce este de fapt inclus în aceste servicii. Pentru prima dată, sistemul all inclusive a fost introdus de operatorul internațional de turism francez Club Med, cu sediul la Paris, care are o rețea de hoteluri în întreaga lume. Fondată în 1950, de către antreprenorul belgian Gérard Blitz care nu era totuși un om de afaceri și a dat faliment în 1953. Compania este deținută în principal de conglomeratul chinez Fosun Group din 2015.

Conceptul all inclusive se referă la un sistem de servicii turistice, în care 3 mese pe zi și băuturi sunt incluse în plata pentru șederea pe teritoriul unui hotel. În același timp, înghețata, sucurile proaspăt preparate și alcoolul de import se dau de obicei contra cost. Turiștilor le-a plăcut mult acest sistem, motiv ca o serie de hoteluri să înceapă să implementeze variante și mai largi ale acestuia în scopuri concurente. Într-adevăr, este foarte convenabil, după ce ați plătit bani, poate mulți, pentru un tur în propria țară, să nu vă faceți griji cu privire la costul serviciilor all inclusive. Denumirea all inclusive este întâlnită în principal în Turcia și Egipt. Sistemele all înclusive din diferite țări și hoteluri de diferite categorii sunt diferite. După Turcia și Egipt, alte țări, precum Thailanda, Tunisia și Spania, au început să adopte popularul sistem All.

Ce presupun serviciile all inclusive

Nu există reguli stricte și rapide cu privire la ceea ce ar trebui să găsiți în all-inclusive. Depinde mult de clasa hotelului, tradiție, competiție. Așadar în aceeași țară, în hotelurile învecinate, cu sistem all-inclusive, într-unul dintre ele înghețata va fi oferită doar o dată pe zi într-un bar de plajă pentru copii, în altul, la prânz și cină tuturor turiștilor. Utilizarea sălii de sport și a saunei în unele hoteluri este inclusă în sistem, în timp ce în altele nu.

All Inclusive (desemnarea ALL) include:

Cazare în camera de categorie plătitoare;

Mese în restaurantele principale ale hotelului (de obicei bufet);

Băuturi produse în țara gazdă în restaurante și baruri la ore stabilite;

Posibilitatea de a folosi plaja si piscinele hotelului;

Servicii de divertisment;Utilizarea camerelor pentru copii și a zonelor de joacă;

Serviciu de sală de sport, jocuri sportive pe plajă.

Uneori, conceptul all inclusive include utilizarea unei băi turcești și a unei saune. Unele hoteluri de prestigiu pot avea un parc acvatic pe teritoriul lor cu un număr mare de activități acvatice disponibile oricărui oaspete. La sosirea în hotelul ales, clienții primesc o brățară care le dă dreptul de a beneficia de serviciile pe care le-au achiziționat, notează Trip Advisor.

Ce înseamnă ultra all inclusive

O versiune extinsă și mai populară a sistemului all inclusive este conceptul ultra all inclusive. Denumirea „ultra all inclusive” înseamnă că, pe lângă serviciile sistemului „all-inclusive”, hotelul oferă câteva privilegii suplimentare. Mese UAI (Ultra All Inclusive), mese ultra all inclusive (UAI all inclusive)-o versiune și mai extinsă a sistemului „all inclusive”, care include nu doar micul dejun, ci și un al doilea mic dejun, ceaiul de după- amiază și cina. Gama de deserturi și băuturi va fi extinsă pe mese, inclusiv vinuri de calitate superioară și alcool tare. Cel mai adesea, mâncarea UAI este oferită în și, dar există excepții în alte stațiuni.

Acestea includ băuturi alcoolice din import, cafea espresso, sucuri proaspete, înghețată, servicii în barurile și restaurantele hotelului aproape 24 de ore pe zi, utilizarea gratuită a minibarului. Adesea sunt incluse orele gratuite de plimbare cu catamaran, tenis, squash, lecții de surfing, lecții de scufundări, masaje gratuite, o tunsoare la coaforul hotelului și multe alte bonusuri în funcție de politicile hotelului.

Când să optaţi pentru ultra all inclusive

Dacă mergeți la un hotel cu copii greu de mulțumit în ceea ce privește mâncarea și băutura și vei petrece cea mai mare parte a timpului pe teritoriul stațiunii sau pe plajă, este mai convenabil să alegeți „ultra all inclusive”. Desemnarea UALL de pe brățara hotelului va însemna că în orice moment vă puteți hrăni și adăpa copilul într-un restaurant, bar pe plajă, pizzerie sau în hol. reţineţi că în regim „Ultra”, serviciul gratuit continuă chiar și noaptea, tot alcoolul din meniul hotelului este gratuit. O parte dintre serviciile plătite sunt, de asemenea, oferite gratuit (masaj-30 de minute, spa-1 procedură, tenis- 45 de minute etc.)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News