Bill Clinton, pățanie memorabilă în Rusia. Cum și-a uitat fiica la Kremlin - Video

Hillary Clinton a dezvăluit că ea și soțul ei Bill Clinton și-au uitat fiica la Kremlin în timpul unei vizite de stat în Rusia, acum mai mulți ani, scrie New York Post.



Fosta Primă Doamnă a SUA a apărut marți seară la The Tonight Show cu Jimmy Fallon, alături de fiica ei Chelsea Clinton, în vârstă de 42 de ani. Ca parte a interviului, cele două au participat a participat la o provocare, unde au trebuit să răspundă la o serie de întrebări puse de prezentator, fără ca ele să poată auzi ce răspunde cealaltă. La un moment dat, Hillary Clinton, în vârstă de 74 de ani, a fost întrebată despre "cea mai nebunească amintire a ei dintr-o vacanță de familie".



Luându-și întâi o secundă să se gândească, mama și-a amintit când ea și Bill au reușit să o uite pe Chelsea la Kremlin timpul mandatului lui Bill Clinton.



"Sper că ea nu-și amintește asta pentru că a fost destul de traumatizant", a spus fostul secretar de stat al SUA.



"Am dus-o în Rusia când am fost într-o vizită de stat, când Bill era președinte, și a avut loc rămas-bunul formal, așa că Bill și cu mine am fost conduși în Beast, limuzina mare, să ne îndreptăm spre aeroport, fără să știam că am plecat fără ea. Adică, îți poți imagina să-mi las singurul copil la Kremlin? Mai ales cu tot ce s-a întâmplat?", a spus Hillary Clinton.



Mai târziu, Fallon a întrebat-o pe Chelsea care a fost cea mai nebunească amintire a ei dintr-o vacanță de familie, iar aceasta și-a amintit și de momentul în care a rămas singură la Kremlin.

Hillary Clinton, despre Volodimir Zelenski: Sunt atât de impresionată de el

În altă parte a interviului lor, Clinton l-a lăudat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru curajul său după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat o invazie la scară largă pe 24 februarie.

"Sunt încântat că au primit sprijinul și solidaritatea din partea a atât de mult din lume. Ei primesc armele de care au nevoie pentru a se apăra, iar acum sunt la atac", a spus Clinton despre Ucraina.



"Au fost atacați de un război activ neprovocat și au rezistat și s-au descurcat mai bine decât ar fi putut prezice cineva, iar Zelenski a fost un adevărat lider în timpul războiului – sunt atât de impresionată de el. Cred că Statele Unite ar trebui să fie alături de ei împreună cu toți ceilalți prieteni ai noștri din întreaga lume", a adăugat ea.

BIll Clinton: Ideea că am încercat să izolăm Rusia este FALSĂ. Nu NATO a vrut să meargă spre Est...

Bill Clinton, al 42-lea preşedinte al SUA, a vorbit în presa americană despre relaţia sa cu Rusia, dar şi despre cea mai mare teamă a sa de atunci.

"Când am devenit preşedinte, am spus că îl voi ajuta pe preşedintele rus Boris Elţin să construiască o economie mai bună şi o democraţie funcţională, după dizolvarea URSS. Dar am spus şi că voi ajuta la expansiunea NATO pentru a include fostele state membre ale pactului de la Varşovia şi fostele state sovietice. Politica mea era să sper la ce e mai bun, dar să mă pregătesc pentru ce era mai rău. Nu mă temeam că ruşii s-ar putea întoarce la comunism, ci la ultranaţionalism, înlocuind democraţia şi cooperarea cu aspiraţiile imperialiste. Ştiam că Elţin nu ar face asta, dar cine putea şti cine îi va urma la putere?", a scris Bill Clinton într-un editorial pentru The Atlantic. Vezi mai mult AICI.

