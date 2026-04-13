DCNews Stiri Berlinul speră la o deblocare rapidă a fondurilor pentru Ucraina după schimbarea de la Budapesta
Data publicării: 15:41 13 Apr 2026

Berlinul speră la o deblocare rapidă a fondurilor pentru Ucraina după schimbarea de la Budapesta
Autor: Elena Aurel

bani pentru ucraina Sursa foto: Freepik, @maryanaserdynska

Guvernul german consideră că înfrângerea lui Viktor Orban ar putea duce la deblocarea rapidă a ajutorului UE pentru Ucraina.

Înfrângerea electorală a prim-ministrului maghiar în exerciţiu, Viktor Orban, apropiat de Rusia şi care bloca ajutorul UE pentru Ucraina, dă naştere la o "speranţă bine întemeiată" că acest ajutor "ar putea fi deblocat foarte rapid", a declarat luni guvernul german, citat de AFP şi Agerpres.

Liderul ungar bloca, încă de la sfârşitul anului 2025, un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE ţării aflate în război, precum şi un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, adoptat de UE.

De acum înainte, Berlinul "porneşte de la premisa că noul guvern ungar va respecta această decizie", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, pentru care deblocarea fondurilor va putea avea loc de îndată ce noul prim-ministru, Peter Magyar, "va fi în măsură să acţioneze".

"Populismul de dreapta" a suferit în Ungaria "o înfrângere zdrobitoare" odată cu eşecul electoral de duminică al prim-ministrului în exerciţiu Viktor Orban, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz, care s-a declarat "uşurat" de acest rezultat.

"Din Ungaria vine un semnal foarte clar împotriva populismului de dreapta din întreaga lume", a afirmat Merz, care s-a declarat uşurat de "un rezultat electoral atât de clar, cu o majoritate de două treimi" pentru adversarul lui Viktor Orban, Peter Magyar.

VEZI ȘI: Victoria lui Peter Magyar, lovitură pentru influența rusă în UE: Ce înseamnă pentru România și UDMR un nou premier la Budapesta

Cancelarul laudă rezistența societății maghiare

Acest conservator, de 45 de ani, a cucerit electoratul ungar promiţând o schimbare radicală, jurând să demoleze "cărămidă cu cărămidă" sistemul iliberal al lui Viktor Orban, deşi într-un trecut recent fusese apropiat de acesta.

Rezultatul din Ungaria "arată că societăţile noastre democratice sunt mult mai rezistente decât ne-am fi putut teme în faţa propagandei ruse şi a altor ingerinţe externe în acest tip de alegeri", a declarat cancelarul, referindu-se la politica pro-rusă a fostului prim-ministru.

El a salutat "gradul ridicat de rezilienţă în cadrul unei societăţi democratice precum Ungaria".

De asemenea, cancelarul german şi-a exprimat speranţa în posibilitatea de a se "ajunge mai uşor la decizii comune în cadrul Consiliului European" odată cu victoria lui Peter Magyar.

"Vom adopta o poziţie unită a Uniunii Europene" cu privire la discuţiile dintre Iran şi SUA, a afirmat el, "şi, de asemenea, în ceea ce priveşte Rusia".

