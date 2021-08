Bateristul Rolling Stones, Charlie Watts, a murit. Anunțul a fost făcut în această seară de către purtătorul său de cuvânt, scrie The Guardian.

Muzicianul, care a împlinit 80 de ani în luna iunie, era membru al formației rock încă din anul 1963.

„Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Charlie Watts. A murit pașnic într-un spital londonez mai devreme, azi, înconjurat de familia sa”, se arată într-o declarație a publicistului său londonez, Bernard Doherty, către agenția de știri PA.

O procedură medicală nespecificată

La începutul lunii august, purtătorul său de cuvânt anunțase că Charlie Watts va rata următorul turneu al trupei în SUA pentru a se recupera după o procedură medicală neanunțată. Watts a mai fost fost tratat cu succes pentru cancerul de gât în ​​2004.

The Stones își va relua turneul No Filter cu un spectacol în St Louis pe 26 septembrie.

Cine a fost Charles Robert "Charlie" Watts

Charles Robert "Charlie" Watts (n. 2 iunie 1941 – d. 24 august 2021) a fost un baterist englez cunoscut ca membru al trupei The Rolling Stones. A fost de asemenea liderul unei formații de jazz, producător muzical, artist comercial și crescător de cai, conform Wikipedia.

Un fan al jazz-ului, Watts a ajutat la formarea uneia dintre formațiile care au dus rock-n-roll-ul în masă în anii 60 cu melodii precum (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud și Sympathy for the Devil, scrie BBC News.

Omagii din toată lumea

Omagiile vin din toată lumea muzicii, inclusiv de la omologul său din Beatles, Ringo Starr, mai scrie BBC News.

Sir Elton John a scris pe Twitter: "O zi foarte tristă. Charlie Watts a fost toboșarul final. Cel mai elegant dintre bărbați și o companie atât de strălucitoare. Condoleanțele mele cele mai profunde către Shirley, Seraphina și Charlotte. Și bineînțeles, The Rolling Stones".

Declarația purtătorului de cuvânt al formației Rolling Stones a mai declarat în această seară: „Vă rugăm să respectăm intimitatea familiei sale, a membrilor trupei și a prietenilor apropiați în acest moment dificil”.