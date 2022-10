Barcelona - Inter, 3 - 3. Xavi, nemulţumit: Nu trebuie doar să atacăm

”Champions League a fost crudă cu noi. Am primit multe goluri în repriza a doua. Prima parte a fost foarte bună. Primul gol a fost din cauza unei erori imense în linia defensiva, al doilea, la fel. A fost foarte greu de la Munchen, la Milan, și chiar și aici pe terenul nostru.

Este vorba despre victorii, despre a nu primi goluri și a ne apăra foarte bine. Nu trebuie doar să atacăm. Nu depinde doar de noi dacă ne calificăm sau nu. Situația este foarte dificilă. Trebuie să continuăm și să ne gândim la El Clasico. Trebuie să ne recuperăm și să ne gândim la La Liga pentru că Champions League a devenit dificil, complicat.

Fotbalul este un joc al erorilor și trebuie să încercăm să nu facem prea multe. Nu ne-am apărat foarte bine. Intensitatea a fost excelentă în prima repriză, dar nu am reușit să o menținem. Greșelile se plătesc foarte scump în Champions League. Erorile din defensivă ne-au costat meciul.

Dacă nu o învingi pe Inter acasă, nu meriți să mergi mai departe, chiar dacă încă mai avem șanse de a continua în Champions League. Avem puțină speranță, dar este dificil.

Ca suporter al Barcelonei, și eu sunt dezamăgit, trist, contrariat și nervos. Anul trecut nu am avut noroc, dar anul acesta au fost greșelile noastre. Am lăsat să ne scape victoriile. Le-am avut în mână, dar le-am pierdut. Trebuie să fim autocritici, dar este o îmbunătățire față de anul trecut. Anul acesta, am pierdut pe greșelile noastre și doare mai tare. Este o lovitură dură pentru noi”, a declarat Xavi la finalul partidei, conform Digisport.

Echipa lui Ianis Hagi, umilită de Liverpool

Liverpool a surclasat-o pe Rangers cu scorul de 7-1, miercuri seara, chiar pe stadionul Ibrox din Glasgow, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal.



Cormoranii şi-au asigurat astfel calificarea în optimile de finală, după cel mai bun joc al lor din acest debut de sezon. Vicecampioana Scoţiei a deschis scorul, Liverpool a restabilit egalitatea şi a avut o repriză secundă incredibilă, cu şase goluri marcate.



Egipteanul Mohamed Salah, introdus de Jurgen Klopp pe teren în minutul 68, a reuşit cel mai rapid hat-trick din Champions League, în ceva mai mult de cinci minute (76, 80, 81), scrie Agerpres.

Bayern Munchen a dispus cu 4-2 de Viktoria Plzen, dar cele două echipe şi-au împărţit reprizele. Bavarezii au dominat-o pe prima, câştigată cu 4-0, iar campioana Cehiei s-a impus în a doua (2-0).



Xavi Alonso a avut parte de un debut nefericit la Bayer Leverkusen în Liga Campionilor, aspirinele fiind învinse acasă de FC Porto la scor de forfait, 3-0, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.



Wenderson Galeno (6) a deschis rapid scorul pentru dragoni, dar Bayer a irosit şansa de a egalat, Kerem Demirbay ratând un penalty (16). Porto a tranşat disputa după pauză, prin dubla iranianului Taremi din două penalty-uri.



Numărul echipelor calificate deja în optimile de finală a ajuns la cinci: Real Madrid, Manchester City, FC Bruges, Napoli şi Liverpool.

