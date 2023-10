Bărbatul care a ucis doi oameni la Bruxelles în numele ISIS a folosit un pașaport românesc fals. Cu cât l-a cumpărat și de unde - Foto

Abdesalem Lassoued, individul de origine tunisiană care a ucis doi cetățeni suedezi în Belgia, la Bruxelles, în numele Statului Islamic, a folosit un pașaport românesc fals, relatează Antena 3 CNN. Acest lucru a fost descoperit atunci când acesta a fost arestat pentru droguri în Suedia, în anul 2012.

"Detalii șocante apar despre viața acestui terorist de la Bruxelles. Acesta a sosit în Europa în anul 2011. Atenție, în Lampedusa, Italia, unde zilnic debarcă sute de migranți. El a stat 6 luni în Italia și pentru că nu i s-a dat permis de ședere pentru mai mult a plecat în Norvegia unde a cerut azil. Acolo a fost refuzat, așa că a plecat în Suedia ,unde la foarte scurt timp a fost prins cu aproximativ 100 de grame de cocaină asupra lui. Astfel, la sfârșitul anului 2012, a fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri. Atunci când a fost prins a fost găsit asupra sa acest pașaport românesc", a relatat jurnalista Naty Badea.

La interogatoriu, Lassoued ar fi spus atunci spus că a cumpărat pașaportul românesc din Franța pentru 3.000 de euro. Poliția l-a întrebat de ce și ce voia să facă cu el.

"Pentru că nu am permis de ședere în Europa. Am avut un permis de ședere în Italia valabil 6 luni. Am plecat din Italia în Norvegia pentru a solicita azil", a fost răspunsul lui.

"Familia din Tunisia este șocată"

Individul ar mai fi declarat atunci că a lucrat ilegal în Norvegia, Italia și Franța. Acum Abdesalem Lassoued a fost ucis de polițiști, după ce a comis atacul de la Bruxelles. Vărul lui a mărturisit pentru presă că "a înghețat" când a văzut la știri clipul în care ruda sa a revendicat în numele ISIS atacul din Bruxelles.

"Bineînțeles că avea antecedente penale. Dar până la a ucide oameni nevinovați e altceva. Familia din Tunisia este șocată", a spus el.

Vărul lui Lassoued a mai mărturisit că acesta a făcut închisoare în Tunisia încă de când avea 20 de ani.

