Bărbat înşelat cu 700.000 lei în numele unei fundaţii

"În ziua de 18 august a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au continuat cercetările într-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, şi au reţinut un bărbat de 53 de ani, din Piteşti.



În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că, în repetate rânduri, începând cu anul 2017 şi până în anul 2020, cel în cauză ar fi indus în eroare şi ar fi determinat, un bărbat de 82 de ani, folosind calitatea mincinoasă de preşedinte al unei fundaţii şi înscrisuri sub semnătură privată falsificate drept contracte de prestări servicii de investiţii financiare, să vireze într-un cont bancar, indicat ca fiind al fundaţiei, suma totală de peste 700.000 de lei, sub reprezentarea faptului că se angajează să administreze fondurile deponentului cum consideră de cuviinţă, în schimbul unor remuneraţii trimestriale şi că va garanta asupra lor cu patrimoniul presupusei fundaţii precum şi cu patrimoniul personal.



În realitate, bărbatul ar fi dispus asupra sumelor de bani şi le-ar fi folosit în scop personal.



Pentru administrarea probatoriului, în ziua de 18 august a.c., poliţiştii au efectuat o percheziţie domiciliară, la locuinţa bărbatului, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, precum şi suma de 10.000 lei.



În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.