Bărbat care a participat la asaltul asupra Capitoliului, dat pe mâna poliţiei de o femeie de pe un site de întâlniri

"Am fost acolo, la asalt. Am intrat cu protestatarii în Capitoliu", i-a spus bărbatul prin mesaje femeii pe care încerca să o impresioneze.

Aceasta i-a replicat că nu consideră că pot fi o pereche şi a apelat la FBI. În plângere, aceasta a ataşat şi capturi ale mesajelor cu bărbatul, scrie CNN.

Robert Chapman, bărbatul în cauză, este acuzat de patru infracţiuni, inclusiv de purtare abuzivă la Capitoliu.

6 ianuarie, revoluţie la Capitoliu

Pe 6 ianuarie 2021, sute de americani au forţat cordonul de ordine de la Capitoliul SUA şi au reuşit să intre în clădire. În acel moment, senatorii şi congresmenii americani au fost evacuaţi cu ajutorul forţelor de ordine, în timp ce protestatarii au răvăşit birourile.

Leo Kelly a stat în Capitoliu aproape o oră. El este unul dintre primii bărbaţi care au rupt baricadele forţelor de ordine şi au ajuns până în sala de şedinţe a Senatului. Spune că atunci când a plecat de acasă nu-şi imagina ce urma să se întâmple. Pur şi simplu, a fost luat de val. Şi recunoaşte că au fost destule încălcări ale Constituţiei comise de electori.

„Am ascultat discursul preşedintelui pe Ellpise, în faţa Casei Albe. Apoi ne-am deplasat pe Bulevardele Constituţiei şi Pensylvania. Am urcat până la clădirea Capitoliului. Când am ajuns eu acolo, oamenii deja se căţărau, escaladau. Nu erau nici măcar baricade,” a povestit Leo Kelly. El a stat aproape o oră în Capitoliu, dar i s-a părut foarte mult timp. A şi filmat prezidiul din Senatul American.

„Am spus o rugăciune acolo. Un tip de acolo a spus că ar trebui să ne rugăm, şi unii dintre noi am făcut-o. Ca indivizi, suntem legaţi de mâini. Am fost trădaţi de Congres. Adică, ce ar trebui să facem?,” a adăugat protestatarul. Leo recunoaşte că are sentimente contrare cu privire la ce a făcut. E greşit să invadezi spaţiul altcuiva. Însă, al cui este acel spaţiu?, se întreabă el.

