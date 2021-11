Barack Obama, critici dure pentru China și Rusia la summit-ul COP26: Ce păcat! / VIDEO

Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama,i-a criticat pe președintele chinez Xi Jinping și pe președintele rus Vladimir Putin pentru că nu s-au alăturat altor lideri mondiali la summitul COP26 privind criza climatică.

"Trebuie să mărturisesc. A fost deosebit de descurajator să-i vezi pe liderii a doi dintre cei mai mari poluatori ai lumii, China și Rusia, refuzând să participe la summit, iar planurile lor naționale reflectă ceea ce pare a fi o lipsă periculoasă a urgenței”, a spus Obama în timpul unui discurs la summit-ul de luni.

El a adăugat că planurile lor indică o „dorință de a menține status quo-ul din partea acelor guverne. Ce păcat!"

Summitul de la Glasgow este primul summit la care participă Obama de la Acordul climatic de la Paris din 2015, când națiunile s-au angajat să reducă emisiile de combustibili fosili suficient de rapid pentru a menține încălzirea Pământului sub niveluri catastrofale.

