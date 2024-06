- Ai văzut cănd vecinul tâu își bătea soacra?

- Da domnule judecător.

- Și de ce nu ai intervenit?

- Păi să vedeți, la început am vrut să intervin, dar când am văzut că poate și singur am renunțat.

