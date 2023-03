BANCUL ZILEI: Concediu la Constanța

- Unde ai fost anul trecut în concediu?

- La Constanța.

- Și cum a fost?

- Înfiorator! Imediat ce am ajuns în gara, eu am fost bătut măr și nevasta-mea a fost batjocorită.

- Groaznic! Și anul ăsta?

- Tot la Constanta .

- Si-a fost totul OK?

- Da' de unde! Chiar în gară, eu am fost bătut și nevastă-mea, din nou batjocorită.

- Iisuse! Și la anul unde plecați?

- Păi, nevastă-mea vrea tot la Constanța.

