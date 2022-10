Băncile din România au primit aproximativ 8.000 de solicitări pentru suspendarea obligaţiilor de plată a ratelor

Asociaţia Română a Băncilor arată că aproximativ 97% din totalul cererilor a venit de la persoane fizice, restul din partea companiilor aflate în dificultate.

De asemenea, în primele 8 luni ale anului, peste 26.000 de debitori, persoane fizice au optat pentru schimbarea indicelui ROBOR cu IRCC din contractele de credit, în cadrul băncilor la care au contractat iniţial împrumutul. Această trecere se poate realiza cu acordul ambelor părţi - consumator- bancă - iar dacă se produce, este ireversibilă.

'Am obţinut nişte simulări de la bănci - am cerut la şase din cele mai mari zece bănci, am obţinut doar la trei dintre ele - ca să facem această diferenţă între ratele cu ROBOR şi ratele cu IRCC. Diferenţa care este? ROBOR e o medie aritmetică simplă, IRCC e o medie ponderată, a tranzacţiilor. Ratele la creditele legate de IRCC au crescut cu 40%, celelalte, la ROBOR, cu 80%, iar estimarea pentru următoarea perioadă este de creștere.', a spus analistul economic Sorin Pâslaru.

La finalul săptămânii, ROBOR la 3 luni, indicele în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a atins cea mai mare valoare din acest an - 8,17% - şi a stabilit un nou maxim al ultimilor 12 ani.

În ce priveşte IRCC, în prezent, acesta are valoarea de 4,06%, iar purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, avertizează că indicele va depăşi 5 procente la finalul anului, scrie Rador.

Scumpiri, inflație, rate dublate la credite bancare. Aceasta este situația din pragul iernii pentru românii cu credite, în contextul crizei economice ce a pus stăpânire pe toată Europa, într-o măsură sau alta.

Pentru românii care au credite la bănci și care s-au trezit cu ratele dublate, analistul DC Business Elena Cristian are un singur sfat:

”Când ROBOR-ul sărea așa de la o zi la alta, toată lumea se uita spre IRCC. Atunci, analiștii au tras un semnal de alarmă și au spus că va veni o zi când și IRCC-ul va lua cumva avânt și când alte soluții nu vor mai fi. Acum, eu știu că există o lege foarte clară din acest punct de vedere. Din momentul în care rata la credit crește cu mai mult de 30%, băncile sunt obligate să rediscute condițiile cu clienții. Pentru asta oamenii ar trebui să meargă la bancă, pentru că o creștere cu 40% a ratei este foarte mult. Altă soluție decât mersul la bancă, solicitarea negocierii, întinderea perioadei de creditare, regândirea condițiilor de creditare de comun acord cu banca, nu văd. Băncile ar trebui să fie pregătite din acest punct de vedere. Alte soluții nu există”, a declarat Elena Cristian, într-o intervenție telefonică pentru România TV. Vezi articolul aici!

BRD, Raiffeisen şi UniCredit Bank, trei din cele mai mari 10 bănci din sistemul bancar, au înregistrat creşteri ale ratelor clienţilor la creditele ipotecare în lei legate atât de ROBOR, între 70 şi 80%, cât şi de IRCC, între 34 şi 40%, potrivit simulărilor transmise la solicitarea Ziarului Financiar.

Potrivit publicației citate mai sus, BRD a oferit două simulări potrivit cărora rata pentru un credit ipotecar legat de ROBOR a ajuns la 2.248 lei în octombrie 2021, cu 82% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar pentru un credit legat de IRCC creşterea este de 40%, până la 1.580 lei.

În cazul Raiffeisen Bank, rata pentru un credit ipotecar legat de ROBOR a ajunge cu 73% mai mult la final de septembrie 2022 faţă de septembrie 2021, până la 2.397 lei, în timp ce la creditul legat de IRCC rata a ajuns la 1.635 lei, în creştere cu 34%.

În ceea ce priveşte UniCredit Bank, simularea oferită a fost numai pentru un credit legat de IRCC, iar rata a ajuns la 1.635 lei, în creştere cu 35% în octombrie 2022 faţă de octombrie 2021.

