Marele câștigător al Balonul de Aur 2025: Toate premiile și ceremonia de decernare

Cu legende din trecut și prezent adunate sub același acoperiș, evenimentul promite să ofere atât emoție, cât și surprize.

Partea festivă a serii a debutat pe covorul roșu, unde vedetele fotbalului au defilat în fața camerelor. Cel mai așteptat moment de până acum a fost apariția lui Ronaldinho, câștigătorul Balonului de Aur din 2005. Carismaticul brazilian a stârnit ropote de aplauze și va avea rolul de a înmâna trofeul marelui câștigător al serii.

De asemenea, în public au fost surprinse numeroase figuri emblematice: Virgil van Dijk și Alisson, dar și reprezentante de marcă ale fotbalului feminin, precum Lucy Bronze și Hannah Hampton. Atmosfera a fost completată de discuțiile dintre două mari nume ale fotbalului olandez: Arne Slot și Sarina Wiegman.

Luminile s-au stins, iar ceremonia a fost deschisă de prezentatorii Kate Scott și Ruud Gullit, care au adus primele momente de emoție pe scenă. Primul premiu al serii, Trofeul Kopa, a fost îndelung așteptat, având în vedere lista nominalizaților de top.

Trofeul Kopa masculin - victorie istorică pentru Lamine Yamal

Nominalizați:

Désiré Doué (Franța, PSG)

Estêvão (Brazilia, Chelsea)

João Neves (Portugalia, PSG)

Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Kenan Yildiz (Turcia, Juventus)

Câștigător: Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Fenomenul Barcelonei a scris istorie la doar 18 ani, devenind singurul jucător care câștigă de două ori consecutiv acest premiu. „Nu știu!”, a spus modest Yamal, întrebat dacă se simte pregătit pentru marele trofeu al serii. Ruud Gullit a glumit pe scenă: „Poate ne vedem mai târziu.”

Performanțe spectaculoase în Liga Campionilor

Lamine Yamal a strălucit și pe teren în sezonul precedent, mai ales în Liga Campionilor, unde prestațiile sale de pe banda dreaptă au fost decisive pentru Barcelona. Foarte puține echipe au găsit o soluție la abilitatea sa de a-și muta rapid greutatea spre interior și de a trimite șuturi precise în colțul superior al porții. Un talent uriaș, care confirmă de ce este văzut ca unul dintre principalii candidați la marele trofeu din această seară.

Trofeul Kopa feminin - triumf pentru Vicky Lopez

Nominalizate:

Michelle Agyemang (Anglia, Arsenal)

Linda Caicedo (Columbia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Olanda, Chelsea)

Vicky Lopez (Spania, Barcelona)

Claudia Martinez (Paraguay, Club Olimpia)

Câștigătoare: Vicky Lopez (Spania, Barcelona)

La doar 19 ani, Vicky Lopez urcă pe scenă și aduce un omagiu emoționant familiei sale, vorbind în limba spaniolă. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze, inclusiv de către președintele Barcelonei, Joan Laporta, vizibil mândru.

Vicky Lopez se alătură lui Yamal ca lider al tinerei generații

Barcelona își confirmă din nou statutul de club-fabrică de talente. Vicky Lopez se alătură lui Lamine Yamal ca lider al tinerei generații și ca simbol al viitorului fotbalului mondial. După ce a impresionat la Euro 2025, unde Spania a terminat pe locul doi în fața Angliei, jucătoarea creativă este considerată următoarea mare vedetă a scenei internaționale.

Emoțiile continuă: urmează premiile majore

Ceremonia continuă acum cu prezentarea ultimilor clasamente și anunțarea trofeelor principale, Balonul de Aur masculin și feminin 2025.

Favoriții serii sunt deja conturați: Ousman și Lamine Yamal, care au fost surprinși îmbrățișându-se, semn al unei rivalități sportive transformată în prietenie. Publicul așteaptă cu sufletul la gură să afle dacă tinerețea și talentul fenomenului spaniol vor fi răsplătite sau dacă experiența și constanța vor avea câștig de cauză.

Rămâneți alături de noi pentru actualizări live privind câștigătorii Balonului de Aur 2025.

Trofeul Johan Cruyff feminin - Sarina Wiegman, din nou la înălțime

Nominalizate:

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia)

Justine Madugu (Nigeria)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Anglia)

Câștigătoare: Sarina Wiegman (Anglia)

Selecționera Angliei a urcat pe scenă într-un costum roz elegant, primind trofeul cu un discurs puternic despre recunoașterea și dezvoltarea fotbalului feminin. Ea a subliniat importanța respectării principiilor sportului, pe care le consideră autentice, incluzive și accesibile tuturor. Wiegman a făcut apel la continuarea luptei împotriva misoginismului și rasismului.

Trofeul Johan Cruyff masculin - Luis Enrique, premiu meritat

Nominalizați:

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Câștigător: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Antrenorul spaniol primește trofeul după un sezon de vis, în care a condus PSG către gloria în Liga Campionilor și titlul în Ligue 1. Din păcate, Enrique nu a putut fi prezent în sală, fiind la cârma echipei sale în duelul cu Marseille, unde parizienii erau conduși cu 1-0 în minutul 70. În schimb, un mesaj preînregistrat a fost difuzat, antrenorul mulțumind în limba franceză, cu un accent spaniol inconfundabil.

Trofeul Yashin masculin - Donnarumma își continuă legenda

Nominalizați:

Alisson Becker (Brazilia, Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Manchester City)

Yann Sommer (Elveția, Inter)

Câștigător: Gianluigi Donnarumma (Italia, Manchester City)

Marele portar italian, transferat recent la Manchester City, câștigă trofeul după ce și-a trecut în palmares Liga Campionilor cu fosta sa echipă, Paris Saint-Germain. Cariera sa continuă să fie marcată de momente decisive, iar premiul Yashin confirmă încă o dată valoarea uriașă a lui Donnarumma între buturi.

Trofeul Yashin feminin - Hannah Hampton

Nominalizate:

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal)

Câștigătoare: Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Portărița Angliei și a lui Chelsea primește distincția după un an excelent, încununat de prestațiile sale la UEFA Women’s Euros, unde a fost decisivă pentru echipa națională. Hampton devine un simbol al siguranței defensive și al consistenței, confirmându-și statutul de lider în poartă.

Clubul feminin al anului - Arsenal, recunoaștere binemeritată

Un moment de sărbătoare și pentru fotbalul feminin englez: Arsenal a fost desemnat „Clubul feminin al anului”. Echipa din nordul Londrei a urcat pe scenă în aplauzele publicului, iar antrenoarea Renee Slegers a ținut un discurs emoționant.

„Investiți în femei, investiți în sportul feminin, pentru că atunci vom beneficia cu toții”, a spus Slegers, mulțumind fanilor pentru sprijinul constant care a ajutat echipa să ajungă la succes.

Clubul masculin al anului - Paris Saint-Germain, triumf total

La categoria masculină, trofeul pentru „Clubul anului” a revenit celor de la Paris Saint-Germain, o decizie extrem de populară în sală. Publicul a erupt într-un nou strigăt „Ici c’est... Paris!”, acompaniat de DJ-ul Snake, care a răspuns în stilul său caracteristic.

Președintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, a urcat pe scenă pentru a mulțumi suporterilor și staff-ului pentru un sezon istoric:

Fotbalul nu este ușor. Avem una dintre cele mai bune structuri, cu jucători tineri talentați, avem multe vedete, unele dintre ele sunt aici. Studiem pe termen lung. Când ești un colectiv, câștigi”.

Aitana Bonmatí - câștigătoare pentru a treia oară consecutiv Balonul de Aur Feminin 2025

Emoțiile serii au continuat odată cu apariția lui Andres Iniesta, care a urcat pe scenă pentru a înmâna unul dintre cele mai așteptate premii. O adevărată legendă a fotbalului mondial, fostul mijlocaș al Barcelonei i-a salutat cu respect pe prezentatorii Ruud Gullit și Kate Scott, înainte ca atmosfera să devină electrizantă.

A fost dezvăluit clasamentul locurilor 10-3 pentru Balonul de Aur feminin:

10. Hannah Hampton

9. Lucy Bronze

8. Ewa Pajor

7. Leah Williamson

6. Patricia Guijarro

5. Chloe Kelly

4. Alexia Putellas

3. Alessia Russo

În final, suspansul a luat sfârșit - Aitana Bonmatí a fost desemnată câștigătoarea Balonului de Aur Feminin 2025, pentru a treia oară consecutiv. Performanța sa intră în istoria competiției, confirmând-o ca una dintre cele mai mari fotbaliste ale tuturor timpurilor.

Ousmane Dembélé câștigă Balonul de Aur 2025: un moment de neuitat

Seria premiilor a atins punctul culminant odată cu anunțarea câștigătorului Balonului de Aur 2025 la bărbați. Gazda momentului a fost Ronaldinho, campionul Balonului de Aur din 2005, care a urcat pe scenă pentru a prezenta marele premiu și a rememorat pe ecran cele mai importante momente din cariera sa.

Clasamentul locurilor 10-3 pentru Balonul de Aur masculin a fost anunțat cu suspans:

10. Nuno Mendes

9. Gianluigi Donnarumma

8. Cole Palmer

7. Kylian Mbappé

6. Achraf Hakimi

5. Raphinha

4. Mohamed Salah

3. Vitinha

În cele din urmă, Ousmane Dembélé a fost desemnat câștigător. Ronaldinho a deschis plicul și, calm, a rostit un singur cuvânt: Dembele. Teatrul Châtelet a erupt în aplauze și ovații.

Ousmane Dembélé a urcat pe scenă pentru a ridica celebra minge de aur, cu un zâmbet larg pe față:

„Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor”, a spus el, marcând un moment memorabil în istoria fotbalului mondial.

Rezultate confirmate până acum

Trofeul Kopa masculin: Lamine Yamal (Spania, Barcelona)

Trofeul Kopa feminin: Vicky Lopez (Spania, Barcelona)

Trofeul Johan Cruyff feminin: Sarina Wiegman (Anglia)

Trofeul Johan Cruyff masculin: Luis Enrique (Spania, PSG)

Trofeul Yashin feminin: Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Trofeul Yashin masculin: Gianluigi Donnarumma (Italia, Manchester City)

Clubul feminin al anului: Arsenal (Anglia)

Clubul masculin al anului: Paris Saint-Germain (Franța)