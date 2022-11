Azi, în lume. Știrile zilei de 15 noiembrie

Preşedintele Zelenski acuză forţele ruse că au distrus toată infrastructura crucială din Herson

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni seară că Rusia a distrus "toată infrastructura crucială" din oraşul Herson recucerit săptămâna trecută, transmite dpa. "Înaintea iernii, ocupanţii ruşi au distrus absolut toată infrastructura crucială", a spus preşedintele Zelenski în discursul său zilnic, după ce a vizitat luni oraşul Herson."Absolut toate facilităţile importante din oraş şi regiune sunt distruse", a adăugat el.



"Nu există electricitate, nici comunicare, nici internet, nici televiziune" în Herson, a continuat preşedintele ucrainean, declarând că "ocupanţii au distrus totul în mod intenţionat"."Asta înseamnă steagul Rusiei - devastare totală", a adăugat şeful statului, care a promis revenirea la o viaţa normală.



Operatorul naţional Ukrenergo a informat că Rusia a distrus infrastructuri energetice cheie care alimentează întregul mal drept al regiunii Herson şi o parte semnificativă a regiunii Mikolaiv (Nikolaiev).



"Majoritatea regiunii eliberate Herson a rămas fără electricitate din 6 noiembrie", a declarat şeful Ukrenergo, Volodimir Kudriţki."Facem tot posibilul pentru a aproviziona cu electricitate populaţia cât mai rapid posibil". În timpul vizitei la Herson, preşedintele Zelenski a declarat că eliberarea oraşului este "începutul sfârşitului războiului".

Macron a pledat pentru stabilitate şi colaborare împotriva războiului din Ucraina în dialogul cu Xi Jinping

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut marţi omologului său chinez, Xi Jinping, să îşi unească forţele împotriva războiului din Ucraina şi să facă apel la preşedintele Putin pentru a "reveni la masa negocierilor", subliniind că stabilitatea mondială este, de asemenea, în interesul Chinei, informează AFP.

Este necesar "să ne unim forţele pentru a răspunde atât provocărilor internaţionale majore, aţi menţionat-o pe cea climatică pentru a numi doar una şi, fără îndoială, cea mai semnificativă, dar şi crizelor internaţionale precum războiul lansat de Rusia în Ucraina pentru care G20 este un format adecvat", a afirmat preşedintele francez la începutul unei întâlniri bilaterale în marja summitului G20 din Bali.



China nu a condamnat ofensiva rusă în Ucraina lansată pe 24 februarie şi continuă să fie foarte reticentă, la fel ca multe ţări din Sud, inclusiv Indonezia, în a critica Moscova, inclusiv la summitul G20. Este de aşteptat ca G20 să emită un comunicat în care majoritatea membrilor grupului să condamne ferm ofensiva rusă în Ucraina, a declarat marţi un înalt oficial american.



Summitul G20 trebuie să "reducă tensiunile, decalajele care există în mediul internaţional şi să ne permită să construim ceea ce cred că este în interesul atât al Chinei, cât şi al Franţei, adică o stabilitate reală, elemente tangibile de cooperare care să ne permită să readucem pacea oriunde s-au instalat conflicte", a subliniat Emmanuel Macron.



De asemenea, trebuie să contribuie la "asigurarea prosperităţii economice, în special pentru clasele noastre mijlocii, şi să facă acest lucru reducând în acelaşi timp emisiile (de dioxid de carbon) şi, prin urmare, câştigând bătălia pentru climă şi biodiversitate", a spus el.



Preşedintele Macron a insistat, totodată, asupra "dorinţei sale de a da un nou impuls reluării cooperării" cu China, în special pe linia încălzirii globale. Preşedintele Xi Jinping, a cerut, la rândul său, Franţei şi Europei să lucreze, alături de China, pentru a consolida "stabilitatea" în lume, fără a menţiona însă războiul din Ucraina.



"China şi Franţa, China şi Europa ar trebui să procedeze astfel încât relaţia lor să se dezvolte pe o traiectorie corectă pe termen lung pentru a injecta stabilitate şi o energie pozitivă în lume", a susţinut liderul chinez.



Preşedintele Xi Jinping a mai spus că este gata să "consolideze cooperarea" dintre China şi Franţa pentru a "face faţă împreună mizelor globale ale securităţii energetice, schimbărilor climatice (..) şi dezvoltării durabile".



Preşedintele Macron l-a felicitat pe omologul său chinez şi i-a transmis "dorinţele de succes pentru China" după recenta realegere a acestuia în fruntea Partidului Comunist şi a ţării. Întrevederea organizată în hotelul în care este cazată delegaţia chineză a durat puţin peste 40 de minute, potrivit Palatului Elysée.

Ţările G20, 'profund preocupate' de criza alimentară globală

Grupul G20 al principalelor economii ale lumii este "profund preocupat" de criza alimentară globală, potrivit unui proiect pentru o declaraţie finală comună a summitului de la Nusa Dua, în Indonezia, informează marţi DPA.



Securitatea alimentară globală a fost "exacerbată de conflictele actuale şi tensiuni", scrie G20, cerând folosirea "tuturor instrumentelor disponibile" pentru combaterea crizei şi "protejarea celor mai vulnerabili în faţa foametei".



Invadarea Ucrainei de către Rusia, care a început la sfârşitul lunii februarie, a avut un impact sever asupra pieţelor alimentare globale. Cele două ţări sunt considerate doi dintre cei mai importanţi exportatori de cereale la nivel mondial.



Statele membre G20, inclusiv Rusia, au promis că vor "acţiona pentru a promova securitatea alimentară şi energetică şi a sprijini stabilitatea pieţelor, oferind susţinere temporară şi direcţionată", potrivit comunicatului comun.



"Vom întreprinde acţiuni coordonate suplimentare pentru a aborda provocările pentru securitatea alimentară, inclusiv creşterea preţurilor şi penuria de produse alimentare şi îngrăşăminte la nivel global", adaugă documentul citat.

Preşedintele Renault spune că relaţiile cu Nissan sunt excelente

Relaţiile dintre Renault, Nissan şi Mitsubishi Motors sunt excelente, a dat marţi asigurări preşedintele Renault şi al alianţei Renault-Nissan, Jean-Dominique Senard, care a refuzat totuşi să spună când ar putea fi găsit un acord pentru reformarea alianţei, transmite AFP.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



"Încrederea (-între cei trei directori de companii-n.r.) nu a fost niciodată atât de bună", a declarat Jean-Dominique Senard, la Tokyo, unde a participat la forumul financiar Paris Europlace.



Cu toate acestea, Senard nu a dorit să dezvăluie care sunt motivele pentru care întârzie încheierea unui acord vizând o eventuală investiţie a Nissan la Ampere, viitoarea entitate electrică a grupului Renault, precum şi cu privire la o posibilă echilibrare a participaţiilor încrucişate între cele două firme.



Antanta "călduroasă" între directorii celor trei constructori "este un semn de bun augur pentru viitorul alianţei", a mai spus Senard, limitându-se să adauge că un acord va veni "la momentul potrivit".



O reuniune a Consiliului de administraţie a alianţei Renault-Nissan ar urma să aibă loc marţi la cartierul general al Nissan de la Yokohama (sud-vest de Tokyo), la care va participa şi directorul general de la Renault, Luca de Meo, dar la finalul căreia nu se aşteaptă anunţuri importante.



Directorul general de la Nissan, Makoto Uchida, a rămas şi el evaziv săptămâna trecută când a fost întrebat despre negocierile cu Renault, mulţumindu-se să evoce "discuţiile deschise şi constructive".



O sursă din apropierea discuţiilor a dezvăluit săptămâna trecută pentru AFP că, înainte de a investi în divizia Ampere şi a pune la comun tehnologiile sale în domeniul vehiculelor electrice, Nissan ar dori ca toate aspectele legate de proprietatea intelectuală să fie clarificate în raport cu viitorii acţionari ai acestei entităţi ce urmează a fi cotată la bursă.



De asemenea, presa niponă susţine că şi viitoarea societate mixtă înfiinţată de Renault cu constructorul chinez Geely în domeniul motoarelor termice este de asemenea un subiect care ridică semne de întrebare în Japonia.



Renault Group se bazează pe complementaritatea celor 5 mărci ale sale - Renault - Dacia - Lada - Alpine şi Mobilize - şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare. Prezent în peste 130 de ţări şi având peste 170.000 de salariaţi, Grupul a vândut 2,9 milioane de vehicule în 2020.

Germania urgentează pregătirile pentru a putea livra numerar în caz de blackout

Autorităţile germane au urgentat pregătirile pentru a putea face livrări de numerar în regim de urgenţă, în cazul în care va exista o criză în aprovizionarea cu electricitate, în ideea de a menţine economia în funcţiune, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.



Conform acestor planuri, Bundesbank (Banca Centrală a Germaniei) va păstra în rezervă sume suplimentare de ordinul miliardelor de euro pentru a putea face faţă exploziei cererii de numerar şi, de asemenea, este posibil să fie introduse limite la extragerile de numerar, a dezvăluit una dintre surse.



Oficialii şi băncile germane analizează de asemenea aspectele ce ţin de distribuţia de numerar, discutând de exemplu prioritizarea carburanţilor pentru firmele care transportă numerar, au dezvăluit alte surse, comentând cu privire la pregătirile care s-au accelerat în ultimele săptămâni, după ce Rusia a redus semnificativ livrările de gaze.



Deşi în public autorităţile germane au dezminţit posibilitatea unui scenariu de tip blackout, aceste discuţii care se poartă între oficialii de la Bundesbank, Autoritatea de reglementare a pieţelor financiare (BaFin) şi mai multe asociaţii din industria financiară, arată cât de în serios iau autorităţile posibila ameninţare şi cum intenţionează să se pregătească pentru posibilele întreruperi în aprovizionarea cu electricitate.



Accesul la numerar este deosebit de important pentru germani, care preţuiesc securitatea şi anonimatul pe care îl oferă plăţile cash, şi care tind să utilizeze numerarul mai mult decât alţi europeni, unii dintre ei păstrând în continuare vechile lor mărci, la mai mult de două decenii după ce au fost înlocuite de euro.



Un studiu recent al Bundesbank a descoperit că aproape 60% din achiziţiile zilnice ale germanilor se fac cu numerar şi că, în medie, aceştia retrag anual peste 6.600 de euro de la ATM-uri.



Un raport parlamentar publicat în urmă cu un deceniu avertiza că este posibil să apară "nemulţumiri" şi "altercaţii agresive" în situaţia în care cetăţenii germani nu vor putea să aibă acces la numerar, în cazului unui blackout.



A existat o goană după numerar la începutul pandemiei, în luna martie 2020, când germanii au retras cu peste 20 de miliarde de euro mai mult decât au depozitat la bănci. A fost vorba de o sumă record dar cu toate acestea sistemul a funcţionat fără probleme.



Însă un posibil blackout ridică noi semne de întrebare cu privire la eventualele scenarii iar oficialii germani revizuiesc în mod intensiv pregătirile în contextul în care criza energetică din cea mai mare economie europeană se agravează şi iarna se apropie.



Dacă va izbucni un blackout, o opţiune pentru decidenţi ar fi limitarea cantităţii de numerar pe care persoanele fizice o pot retrage, a spus o sursă citată de Reuters. Stocurile masive de numerar ale Bundesbank sunt pregătite pentru orice explozie a cererii de cash, a mai spus sursa.



Una dintre slăbiciunile identificate în cadrul pregătirilor vizează firmele de securitate care transportă numerarul de la Banca centrală la băncile comerciale şi ATM-uri. Acest sector, care include firmele Brinks şi Loomis, nu este acoperit de legea care prevede accesul prioritar la carburanţi şi telecomunicaţii în cazul unui blackout, subliniază asociaţia profesională BDGW. "Există o serie de breşe importante", susţine directorul BDGW, Andreas Paulick. Potrivit acestuia, vehiculele blindate care transportă numerar vor trebui să stea la coadă la benzinărie la fel ca toată lumea. "Trebuie să abordăm preventiv scenariul unui blackout. Ar fi complet naiv să nu vorbim despre asta într-un moment precum cel actual", a spus Paulick.

Zelenski cere 'G19' să se unească pentru a pune capăt războiului Rusiei şi propune un plan de pace în 10 puncte

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut marţi liderilor G20, reuniţi în Indonezia, să-şi depăşească divizările şi să devină "co-creatori ai păcii" pentru a pune capăt războiului "distructiv" dus de Rusia, împotriva căreia ţările occidentale încearcă să-şi sporească presiunea, relatează AFP şi DPA.



Cea mai importantă reuniune a liderilor mondiali de la începerea pandemiei s-a deschis în absenţa preşedintelui rus Vladimir Putin, la Nusa Dua, pe insula indoneziană Bali.



Acesta este primul summit care se desfăşoară după aproape nouă luni după declanşarea unui război sângeros cu consecinţe economice grave pentru planetă şi o ameninţare nucleară ce planează asupra lumii.



Revenit de la Herson, oraş din sudul Ucrainei care tocmai a fost recucerit de armata sa, Volodimir Zelenski a fost unul dintre primii lideri care s-a exprimat prin videoconferinţă în faţa a ceea ce el a numit "G19", excluzând Rusia.



În sală se afla totuşi prezent şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov, prin care Vladimir Putin este reprezentat.



"Sunt convins că acum este momentul când războiul distructiv al Rusiei trebuie şi poate fi oprit", a declarat preşedintele ucrainean, îmbrăcat în familiarul său T-shirt kaki. El "trebuie şi poate fi oprit", a afirmat Zelenski, subliniind că "fiecare zi de întârziere înseamnă noi ucraineni morţi, noi ameninţări la adresa lumii şi o creştere nebunească a pierderilor din cauza continuării agresiunii ruse - pierderi pentru întreaga lume".



El şi-a detaliat planul pentru a restabili pace şi a "salva mii de vieţi": să nu se aibă încredere în Rusia, să nu se tolereze "nicio scuză pentru şantajul nuclear" în faţa "ameninţărilor nebuneşti" ale Moscovei şi să se realizeze un schimb total de prizonieri.



Preşedintele ucrainean a subliniat că războiul Rusiei trebuie să se încheie într-un mod just, în baza Cartei ONU şi a dreptului internaţional, şi nu "oricum", potrivit Ukrinform, care detaliază planul în zece puncte prezentat de Volodimir Zelenski:



1) Securitate nucleară - Rusia trebuie să-şi retragă imediat trupele de la centrala nucleară din Zaporojie, care să fie plasată sub controlul AIEA şi al personalului ucrainean;



2) Securitate alimentară: Prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene şi extinderea acestuia pentru ca nave cu alimente să poată pleca şi din porturile din Nikolaev şi Olvia. De asemenea, Ucraina solicită tuturor ţărilor să se alăture iniţiativei Grain From Ukraine - asistenţă alimentară pentru cei mai săraci. Prima nava Nord Vind urmează să plece în Etiopia cu 27.000 de tone de grâu;



3) Securitate energetică. Zelenski a cerut accelerarea furnizării de sisteme de apărare antiaeriană şi de apărare antirachetă pentru ca Ucraina să se poată apăra împotriva noilor atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice. Kievul propune trimiterea unei misiuni ONU pentru inspectarea infrastructurii energetice critice a Ucrainei în vederea evaluării daunelor şi a nevoilor de reconstrucţie şi pentru a preveni distrugerea lor în continuare. Volodimir Zelenski a cerut, de asemenea, o limitare a preţului la resursele energetice ruseşti.



4) Eliberarea tuturor prizonierilor şi a celor deportaţi în Rusia. Ucraina propune eliberarea prizonierilor după formula "toţi pentru toţi";



5) Punerea în aplicare a Cartei ONU şi restabilirea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi a ordinii mondiale;



6) Retragerea trupelor ruse şi încetarea ostilităţilor. Rusia trebuie să-şi retragă toate trupele şi formaţiunile armate de pe teritoriul Ucrainei, iar Kievul să poată prelua controlul asupra tuturor secţiunilor graniţei sale de stat cu Federaţia Rusă.



7) Justiţie. Întreaga lume trebuie să recunoască un tribunal special instituit pentru crima de agresiune rusă împotriva Ucrainei şi crearea unui mecanism internaţional care să compenseze toate pierderile cauzate de război;



8) Ecocid, nevoia de protecţie imediată a naturii. Ucraina are nevoie de ajutor pentru deminare, fonduri şi tehnologii pentru restabilirea instalaţiilor de tratare a apei;



9) Prevenirea escaladării. Ucraina are nevoie de garanţii de securitate, proiectul lor Kyiv Security Compact fiind deja prezentat de Kiev.



10) Stabilirea sfârşitului războiului. "Când toate măsurile antirăzboi vor fi implementate, când securitatea şi justiţia vor începe să fie restabilite, părţile trebuie să semneze un document care să stabilească sfârşitul războiului", a spus Zelenski.



Referitor la acordul privind exportul de cereale, negociat în iulie, sub egida ONU şi a Turciei, care a permis livrarea a circa 10 milioane tone de cereale şi expiră vineri, Moscova lasă să planeze incertitudinea asupra intenţiilor sale, amplificând temerile ONU cu privire la o posibilă foamete în unele regiuni ale planetei, notează AFP.



Invazia rusă în Ucraina ca atare nu figurează pe agenda oficială a G20, dar aceasta domină reuniunea, atât timp cât ea îngrijorează şi adânceşte diviziunile între ţările occidentale care susţin Kievul şi altele, cu China în frunte, ce refuză să condamne Moscova.



Gazdă a evenimentului, preşedintele indonezian Joko Widodo a lansat un apel în discursul său în deschiderea summitului de a se "pune capăt războiului":"Nu trebuie să divizăm lumea în mai multe tabere. Nu trebuie să lăsăm lume să alunece într-un nou Război rece".



Semn al fracturilor din cadrul G20, club al marilor economii mondiale creat la origine pentru a se pune de acord asupra problemelor financiare, gazda summitului, Indonezia, avertizase că nu trebuie să se aştepte la tradiţionalul comunicat comun, în care fiecare virgulă face obiectul unor intense tratative pentru a nu supăra pe nimeni.



Dar un acord a fost obţinut luni seara asupra unui text comun la nivel de negociatori, a indicat preşedintele Consiliului European, Charles Michel.



Potrivit unei surse occidentale, documentul va califica invazia rusă în Ucraina drept "război", termen respins totuşi de Moscova care vorbeşte de o "operaţiune specială" ce ar viza "denazificarea" Ucrainei. Dar textul va lăsa la latitudinea fiecărei ţări să-şi exprime poziţia.



"Cred că veţi vedea că cea mai mare parte a membrilor G20 vor spune clar că ei condamnă războiul Rusiei în Ucraina şi că ei văd Rusia drept cauză principală a suferinţelor economice şi umanitare imense în lume", a indicat un înalt responsabil american sub acoperirea anonimatului, citat de AFP.

