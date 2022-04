Avocatul Daniel Tibișoiu a murit în condiții suspecte. Avea doar 47 de ani

Avocatul Daniel Tibișoiu, membru în cadrul baroului Buzău a decedat, joi, în condiții necunoscute, în fața casei sale din comuna Vernești.

Conform unor surse, bărbatul ar fi fost găsit strivit între stâlpul porții și mașina pe care o conducea. Echipele de prim ajutor l-au găsit în stop cardio-respirator. L-au resuscitat și l-au transportat la spital, însă eforturile medicilor au fost în zadar.

Cel mai probabil, avocatul s-a dat jos din mașină, a mers să deschidă poarta și atunci s-a produs nenorocirea.

Mihai Răzvan Moraru, președinte USR Buzău, a transmis un mesaj după ce a aflat că avocatul Daniel Tibișoiu a murit.

„Azi am pierdut un om deosebit: Daniel Tibisoiu. Un OM care mereu a ajutat oamenii fără posibilități dar și oamenii care aveau nevoie de sprijin pentru respectarea legii! Un profesionist cum rar am întâlnit in viața asta, un avocat foarte bun! Un OM care și-a iubit familia și care a ținut la prieteni, la sinceritate și la bunătate! Azi am pierdut un prieten drag! De la care am învățat foarte, foarte mult! Simt ca lumea asta e mult mai goală începând de azi! Draga prietene, imi va fi dor de cafeaua la care dezbateam tot ce era bun și rău pe lumea asta, de sfaturile tale, de bunătatea ta și de inteligenta ta! Nu știu ce planuri are cel din cer, dar azi a gresit enorm! Nu e corect sa te ia atât de devreme! Drum lin printre stele!”, a fost mesajul lui Mihai Răzvan Moraru, președinte USR Buzău.

Și Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a transmis un mesaj despre avocatul mort:

„Un om de o mare bunătate, un suflet curat, un om foarte drag, avocatul Daniel Tibisoiu a plecat mult prea devreme... Dumnezeu să te odihnească, Dănuț!”

Avocatul avea doar 47 de ani.

