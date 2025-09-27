€ 5.0772
Data actualizării: 18:55 27 Sep 2025 | Data publicării: 18:53 27 Sep 2025

Avion, prăbușit lângă o unitate militară din Iași
Autor: Bogdan Bolojan

isu_calarasi_2_30154300 FOTO IGSU
 

Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc sâmbătă după-amiază, în apropierea municipiului Iași, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în localitatea Dancu, la mică distanță de o unitate militară din zonă.

Accidentul a alarmat locuitorii, dar și autoritățile, care au trimis imediat mai multe echipaje de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, la bordul aparatului de zbor se aflau două persoane. Spre surprinderea salvatorilor, acestea au fost găsite conștiente și stabile, o situație rară în cazul prăbușirilor de aeronave ușoare.

„Deocamdată nu avem mai multe informaţii decât că victimele sunt conştiente, stabile. La faţa locului s-au deplasat echipaje ISU, două ambulanţe şi un echipaj SMURD. Vor fi aduse la Spitalul 'Sf. Spiridon'”, a declarat dr. Diana Cimpoeş, coordonator UPU-SMURD Iași. 

Mobilizare de urgență

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a confirmat că intervenția s-a desfășurat în timp record. Mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost trimise în zonă pentru a preveni izbucnirea unui incendiu, iar paramedicii au acordat primul ajutor victimelor chiar la locul impactului.

Autoritățile nu au făcut încă publice detalii privind tipul aeronavei sau circumstanțele în care aceasta a pierdut altitudine și s-a prăbușit. Specialiștii din aviația civilă urmează să investigheze incidentul pentru a stabili dacă a fost vorba despre o eroare de pilotaj, o defecțiune tehnică sau alte factori care ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra aparatului de zbor.

Faptul că accidentul a avut loc în apropierea unei unități militare ridică semne de întrebare legate de spațiul aerian și de planul de zbor al aeronavei. Surse apropiate anchetei spun că piloții ar fi fost în zbor de agrement și că ar fi efectuat manevre obișnuite pentru această zonă, însă totul urmează să fie clarificat după audierea lor și după verificările oficiale.

Cele două persoane aflate la bord au fost stabilizate de echipajele medicale și transportate la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași pentru investigații suplimentare. 

