€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 20:54 29 Sep 2025

EXCLUSIV ”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Autor: Roxana Neagu

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

O propunere inedită cu privire la reforma administrației locale a fost făcută astăzi, chiar în direct.

Economistul Adrian Negrescu consideră că, în 2026, premierul Ilie Bolojan ar trebui să taie în carne vie. Analistul economic se lansează într-o propunere fără precedent: eliminarea prefecturilor. Declarația a fost făcută în emisiunea ”Totul despre bani”, de la DCNews și DCBusiness, moderată de Mihai Ciobanu. 

”Noi avem nevoie, de exemplu, să facem reforma administrativă pe care o așteptăm încă din anii `70. Actuala formă administrativă a fost propusă în anii `60. E timpul să renunțăm la împărțirea pe atât de multe județe, să mai comasăm puțin din județele țării. (...) Numărul instituțiilor publice este la nivel record în UE, avem cele mai multe instituții publice din Europa. Noi suntem pe locul trei la nivel mondial în ceea ce privește companiile deținute de către autoritățile publice, ceea ce este aberant, din perspectiva modului în care ar trebui să funcționeze economia. Gândiți-vă la privilegiile pe care le au aceste companii, la poziția de forță pe care o au în raport cu concurența din sectorul privat. Din această perspectivă, rolul statului trebuie să fie diminuat în economie, nu să crească, așa cum vor unii politicieni. 

Anul viitor, sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în administrația statului și să nu se limiteze doar la tăieri de posturi bugetate și neocupate din administrația publică sau la cele 10.000 de persoane care urmează să fie date afară din administrație. Avem nevoie de reforma administrativă, avem nevoie, din punctul meu de vedere, inclusiv de eliminarea prefecturilor. Nu-și au rostul. Avem organe locale alese, de ce ne mai trebuie și prefecturi în momentul de față e un mare semn de întrebare, mai ales în contextul european în care toți încearcă să-și reducă amprenta administrativă. Inclusiv în SUA, Donald Trump taie în carne vie în administrația americană, înțelegând că, în momentul de față, administrația poate fi o simplă aplicație de telefon mobil pentru cetățeni. Trebuie să învățăm din această situație și să nu încercăm să folosim digitalizarea ca pe un zid în fața solicitărilor populației” consideră analistul economic Adrian Negrescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reforma
administratie
negrescu
bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
O clădire s-a prăbușit pe neașteptate peste sute de copii: Numărul răniților urcă la 83. Imagine cruntă sub dărâmături
Publicat acum 27 minute
Ce se întâmplă cu facturile la energie din 2026. Ilie Bolojan, anunțul momentului
Publicat acum 50 minute
”Nu partidul a fost problema, ci oamenii”. Ilie Bolojan, atac cu manta la foștii lideri politici
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Plan de pace în Gaza. Anunțul lui Trump, răspunsul lui Netanyahu
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Controversatul Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close