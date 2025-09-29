Economistul Adrian Negrescu consideră că, în 2026, premierul Ilie Bolojan ar trebui să taie în carne vie. Analistul economic se lansează într-o propunere fără precedent: eliminarea prefecturilor. Declarația a fost făcută în emisiunea ”Totul despre bani”, de la DCNews și DCBusiness, moderată de Mihai Ciobanu.

”Noi avem nevoie, de exemplu, să facem reforma administrativă pe care o așteptăm încă din anii `70. Actuala formă administrativă a fost propusă în anii `60. E timpul să renunțăm la împărțirea pe atât de multe județe, să mai comasăm puțin din județele țării. (...) Numărul instituțiilor publice este la nivel record în UE, avem cele mai multe instituții publice din Europa. Noi suntem pe locul trei la nivel mondial în ceea ce privește companiile deținute de către autoritățile publice, ceea ce este aberant, din perspectiva modului în care ar trebui să funcționeze economia. Gândiți-vă la privilegiile pe care le au aceste companii, la poziția de forță pe care o au în raport cu concurența din sectorul privat. Din această perspectivă, rolul statului trebuie să fie diminuat în economie, nu să crească, așa cum vor unii politicieni.

Anul viitor, sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în administrația statului și să nu se limiteze doar la tăieri de posturi bugetate și neocupate din administrația publică sau la cele 10.000 de persoane care urmează să fie date afară din administrație. Avem nevoie de reforma administrativă, avem nevoie, din punctul meu de vedere, inclusiv de eliminarea prefecturilor. Nu-și au rostul. Avem organe locale alese, de ce ne mai trebuie și prefecturi în momentul de față e un mare semn de întrebare, mai ales în contextul european în care toți încearcă să-și reducă amprenta administrativă. Inclusiv în SUA, Donald Trump taie în carne vie în administrația americană, înțelegând că, în momentul de față, administrația poate fi o simplă aplicație de telefon mobil pentru cetățeni. Trebuie să învățăm din această situație și să nu încercăm să folosim digitalizarea ca pe un zid în fața solicitărilor populației” consideră analistul economic Adrian Negrescu.