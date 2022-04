România - Elveția, preliminarii CM 2023. Autobuzele liniei 330 vor circula vineri pe un traseu modificat în zona stadionului 'Arcul de Triumf'

Acest lucru se va întâmpla începând cu ora 14:00, în urma unor restricţii de circulaţie impuse de Brigada de Poliţie Rutieră în zona stadionului 'Arcul de Triumf', cu ocazia desfăşurării meciului de fotbal dintre echipele feminine ale României şi Elveţiei.

Potrivit Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), autobuzele liniei 330 vor circula, pe sensul spre 'Piaţa Presei', pe traseul de bază până la Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Regele Mihai I, rond Piaţa Presei, Bd. Mărăşti, până la terminalul 'Piaţa Presei'. Sensul spre capătul de linie 'Faur' rămâne neschimbat.

România - Elveția, preliminarii CM 2023

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal feminin a României, Cristian Dulca, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu poate promite că formaţia sa va câştiga partida cu Elveţia din preliminariile Cupei Mondiale din 2023, pentru acest lucru fiind nevoie de un efort colectiv.



"Din punctul meu de vedere orice meci este greu, indiferent că jucăm cu prima clasată sau ultima. Noi vom trata la fel fiecare partidă, încă de la începutul acestei campanii am ţinut să tratăm şi să abordăm fiecare partidă la maximum. Pentru mine, pentru echipă şi pentru staff este important să scoatem maximum din fiecare joc. Referitor la această partidă, jucăm cu liderul acestei grupe, o echipă extrem de experimentată, care are în componenţă jucătoare valoroase, care evoluează la echipa mari din Europa. Vom da totul, vom încerca să ne punem în valoare grupul, pentru că eu consider că la această echipă grupul primează şi vom avea câştig de cauză doar când vom depune eforturi comune. Nu putem promite că vom câştiga, dar încercăm şi ne dorim acest lucru", a spus Dulca.



Tehnicianul a precizat că visează la locul 2 în grupa de calificare la Mondiale, chiar dacă este conştient că selecţionatele Elveţiei şi Italiei sunt mai puternice.



"În tur a fost un meci bun făcut de echipă noastră, chiar am pierdut cu 0-2, şi cred că a fost o partidă de referinţă pentru noi. Am reuşit să menţinem rezultatul să ne închidem foarte bine, să nu primim gol, doar că pe final am primit gol din penalty. Suntem conştienţi de valoare adversarului şi cred că meciul de mâine va fi decis de modul în care vom aborda partida. Niciodată nu o să spun că nu visez la locul doi, dar trebuie să fim conştienţi de faptul că valoarea noastră încă nu este la nivelul Italiei şi Elveţiei. Trebuie să fim conştienţi de acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu ne luptăm la fiecare meci, că nu dăm totul pentru fiecare partidă în care evoluăm. Sunt fericit că debutăm pe acest cochet stadion şi pentru faptul că s-au anunţat mulţi spectatori. Ăsta este un lucru pozitiv pentru echipă, contează mult pentru fete să fie susţinute", a mai spus Dulca.



Jucătoarea Florentina Olar a afirmat că nu există o teamă faţă de echipa Elveţiei, chiar dacă ocupă prima poziţie în grupă.



"Nu există o teamă faţă de echipa Elveţiei. Ştim că trebuie să dăm maximum, să ne autodepăşim pentru a obţine cele trei puncte de mâine. Sperăm ca sprijinul publicului să ne dea o putere extra pentru a obţine o victorie. Eu sunt de mult timp la echipa naţională şi am pentru prima dată ocazia să joc pe un stadion în Bucureşti. Sunt foarte încântată de acest lucru. Fotbalul feminin se dezvoltă foarte mult în lume şi aş vrea ca şi noi româncele să ţinem pasul, să facem şi noi parte din elită şi să ne luptăm de la egal la egal cu forţele lumii. Îi aşteptăm cu drag de toţi cei care iubesc fotbalul feminin şi le promitem că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a face un meci bun şi a câştiga", a spus căpitanul naţionalei României.



Partida România - Elveţia, din cadrul preliminariilor CM 2023, se va disputa vineri, de la ora 18:45 pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.



România ocupă locul 3 în Grupa G de calificare la Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Australia şi Noua Zeelandă, cu 9 puncte şi un meci mai puţin disputat, în spatele Elveţiei, 18 puncte, şi Italiei, 15 puncte. Pe ultimele trei poziţii se află selecţionatele Croaţiei, Lituaniei şi Moldovei. La turneul final se califică direct ocupanta primei poziţii în clasamentul grupei, iar echipa clasată pe locul 2 va juca un baraj de calificare.

