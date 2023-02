Au trecut 20 de ani de la eutanasierea oiţei Dolly, primul animal clonat din lume

Naşterea ei a fost dezvăluită de institutul de cercetări scoţian abia la 22 februarie 1997, în revista „Nature”. Evenimentul a generat senzaţie în lumea întreagă, dar şi un imens scandal pe tema clonării. Dolly a demonstrat abilitatea oamenilor de a controla, repara şi amplifica forţele naturii.

Dolly s-a născut după 276 de tentative de clonare (recoltându-se ovule de la circa 40 de oi donatoare) care au produs un mare număr de animale anormale. Dintre cele 40 de ovule s-au obţinut doar 29 de embrioni, care au început să se dezvolte în uter în numai 10 cazuri. Doar Dolly a ajuns să se nască, restul embrionilor murind în diferite stadii de evoluţie, scrie Scientific American. Oaia Dolly a devenit realitate prin transplantarea nucleului unei celule prelevate din ugerul unei oi adulte (şase ani) din rasa Finn Dorsett în ovulul denuclearizat al unei mame-gazdă din rasa de oi scoţiene cu faţa neagră.

S-a stimulat, apoi, artificial diviziunea celulară, iar uterul respectivei oi cu faţa neagră a fost purtătorul viitoarei clone. Această operaţiune a fost făcută utilizând ace microscopice, de către o echipă de geneticieni condusă de profesorul Ian Wilmut. Imediat după ce a văzut lumina zilei, oaia, botezată la început „6LL3”, a fost monitorizată 24 de ore din 24. Ea a primit numele Dolly după cântăreaţa de muzică country Dolly Parton.

De ce a fost eutanasiată

La 14 februarie 2003, după o atentă investigaţie veterinară care a relevat că oaia a dezvoltat o boală pulmonară evolutivă şi incurabilă, Dolly a fost eutanasiată. Rămăşiţele acesteia sunt păstrate la Muzeul Regal din Edinburgh. Analizele efectuate ulterior au arătat că apariţia acestei boli nu a fost prematură (pentru Dolly), la vârsta ei. Îmbătrânirea accelerată, de care părea că suferea Dolly, a fost evocată încă din luna mai a anului 1999. Un studiu a demonstrat chiar că vârsta cromozomilor săi nu era de trei ani, ci de animal nou-născut. În 2005, cercetătorul britanic Ian Wilmut, cel care a creat-o în 1996 prin clonare pe Dolly, a primit la Frankfurt, în vestul Germaniei, Premiul „Paul Ehrlich Ludwig Darmstaedter”.

Un grup de activişti împotriva clonării au încercat să o fure pe oaia Dolly, în 1998, însă planul lor a eşuat, pentru că nu au reuşit să o deosebească dintr-o turmă cu mai multe exemplare identice, a dezvăluit un participant la această acţiune. În declaraţii acordate presei scoţiene, Mark Lynas a povestit cum a încercat să o fure pe Dolly, aflată la Institutul Roslin (în apropiere de Edinburgh), un episod pe care îl prezintă în cartea lui „Seeds of Science: Why We Got It So Wrong on GMO”.

