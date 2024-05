Aterizare de urgență după ce motorul unui avion al Air India Express a luat foc la scurt timp după decolare. Explicația pilotului Cezar Osiceanu

Zborul IX1132 a decolat de pe Aeroportul Internațional Kempegowda din Bengaluru la ora 22:49. Totuși, la scurt timp după decolare, piloții au observat flăcări ieșind din motorul drept și au declarat imediat stare de urgență.

Echipajul a declarat o revenire în siguranță la Bengaluru, reușind să aterizeze pe pista de sud la ora 23:12. Din fericire, toate cele 179 de persoane au fost evacuate în siguranță.

În timp ce incendiul motorului nu a provocat victime, unii pasageri au suferit răni ușoare în timpul evacuării de urgență pe calea de rulare, unde au fost folosite tobogane gonflabile.

Din fericire, la aterizare a fost declarată o urgență generală, iar focul a fost stins cu promptitudine. Atât companiile aeriene, cât și autoritățile aeroportuare investighează cauza incendiului motorului, potrivit Airlive.net.

Pilotul Cezar Osiceanu a subliniat că suntem martorii unei noi probleme cu motoarele americane care sunt instalate pe avioanele europene. Acesta a sugerat că ancheta va clarifica situația.

„Cursa Air India Expres, compania low cost a Air India, după decolarea de la Bangalore în timp ce traversa Valea Kathmandu era efectuată în 19 mai cu un avion Airbus 320-200 având la bord 179 de pasageri, a fost forțată să aterizeze de urgență pe aeroportul Tribhuvan din cauza unui incendiu la motorul drept.

În mod evident pasagerii au fost cuprinși de panică deși însoțitorii de bord le-au comunicat să rămână așezați și să aștepte deciziile echipajului.

După cum rezultă din materialul video și luând în calcul și timpul scurs de la începerea coborârii până la aterizare pare plauzibilă teoria ca ar fi fost descărcate ambele butelii antiincendiu și ca focul a continuat și după aceasta. Ancheta va face lumină în acest caz, dar până atunci o nouă problemă cu motoarele americane ce echipează avioanele europene!", a spus pilotul Cezar Osiceanu.

Kochi-bound Air India Express flight with 179 passengers makes emergency landing in Bengaluru after engine catches fire@AirIndiaX @BLRAirporthttps://t.co/8FWyotoh1v pic.twitter.com/jifx6nQSYh