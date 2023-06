Atac în Rusia, la 170 de kilometri de granița cu Ucraina. A fost decretată stare de urgență, după ce o dronă ar fi lovit un bloc / video

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre o lovitură cu drone asupra orașului rus Voronej, conform Sky News.

Potrivit acestuia, Kremlinul consideră incidentul „ca un atac al Kievului asupra infrastructurii civile a Federației Ruse”.

„Detaliile incidentului sunt clarificate, serviciile speciale lucrează”, a spus el.

Kievul nu și-a revendicat responsabilitatea pentru presupusul incident, iar autoritățile ucrainene au negat, în general, orice rol în astfel de atacuri.

Rusia a fost acuzată că a desfășurat în mod repetat atacuri împotriva civililor și infrastructurii din Ucraina și că a organizat așa-numitele atacuri sub steag fals, pentru a avea apoi motiv să atace Ucraina.

Guvernatorul regional din Voronej, Alexander Gusev, a decretat starea de urgență, după presupusul atac asupra unui bloc de locuințe.

Trei persoane au fost „ușor” rănite de sticla spartă, dar nu au avut nevoie de tratament la spital.

„A fost o explozie violentă. Am țipat și [instalatorul] care îmi repara canalizarea a văzut o dronă“, a spus un martor.

Comisia de investigație de stat a Rusiei a declarat că a deschis un dosar penal împotriva „persoanelor care acționează în interesul conducerii politico-militare a Ucrainei”.

Nu a existat nicio reacție oficială din partea Ucrainei, care nu comentează presupusele operațiuni militare pe teritoriul Rusiei.

Imaginile nu au fost verificate.

