Atac chimic la Mariupol. Mărturiile militarilor ucraineni otrăviți de ruși cu un gaz misterios: Picioarele parcă ar fi fost de cârpă

Un posibil atac chimic a fost raportat în seara zilei de luni, 11 aprilie, de către soldații din Batalionul Azov. Acum Ministerul Apărării din Ucraina investighează cazul pentru a afla ce fel de gaz ar fi folosit militarii ruși.

"Eram într-un adăpost, am auzit o explozie, am ieșit să verificăm ce s-a auzit și de ce. Am văzut un fel de ceață, mai degrabă un fum. Am dat ordin de retragere rapidă. Când am intrat înapoi în adăpost, am simțit că mi se taie respirația, îmi era foarte greu să respir. Imediat am urmat amețeli, iar picioarele mi s-au muiat de parcă ar fi fost de cârpă. Nu este clar ce am inhalat.", spune unul dintre comandanții ucraineni.

Andrei Biletski, unul dintre fondatorul Regimentului Forțelor Speciale Azov, a spus că trei persoane „au semne clare de otrăvire cu substanțe chimice militare, dar fără consecințe catastrofale”, scrie Ziarul de Iași, citând Ziare.com.

Ce simptome au avut soldații ucraineni

Un alt soldat a mărturisit că a simțit un gust dulceag în momentul în care a intrat și a inhalat gazul.

Printre principalele simptome descrise se numără înroșirea feței, hipertensiune arterială, uscăciune și arsuri stomacale și la nivelul faringelui, mucoaselor oculare.

Marea Britanie a anunțat că verifică afirmaţiile despre un atac chimic la Mariupol

Marea Britanie încearcă să verifice informaţii despre eventuala utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forţele ruse la Mariupol, un oraş-port strategic aflat sub asediu de mai bine de o lună, a anunţat luni şefa diplomaţiei de la Londra, Liz Truss, notează AFP.

'Informaţii indică faptul că forţele ruse ar fi folosit agenţi chimici într-un atac asupra populaţiei din Mariupol. Lucrăm de urgenţă cu partenerii noştri pentru a verifica informaţiile', a declarat Liz Truss pe contul său de Twitter. Orice utilizare a acestui tip de arme 'ar constitui o escaladare bruscă în acest conflict şi îi vom cere socoteală (preşedintelui rus Vladimir) Putin şi regimului său', a adăugat ea.

Parlamentarul ucrainean Ivanna Klimpuş a indicat la rândul său că Rusia a folosit o 'substanţă necunoscută' la Mariupol unde mai multe persoane suferă de insuficienţă respiratorie, potrivit acesteia. 'Foarte probabil arme chimice', a adăugat ea pe Twitter. Vezi mai mult AICI.

