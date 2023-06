Armata rusă a bombardat autostrada M4 care duce spre Moscova (VIDEO) // Avionul lui Putin a decolat spre Sankt-Petersburg

Pe internet au devenit virale imaginile cu momentul în care o porțiune din autostrada M4 din apropiere de Voronej e aruncată în aer de elicoptere ale Armatei ruse. Acțiunea Armatei face parte din tentativele de a zdrobi rebeliunea Wagner Group condusă de Evgheni Prigojin, informează DefenseRomania.

Imaginile au fost prezentate și de Anton Gherașcenko, consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Russian army attacks a civil truck in Voronezh region - Russian military bloggers.



Reportedly, the driver and passenger died on the spot. pic.twitter.com/b25hGFzcqU