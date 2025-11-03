Armata obligatorie pe bază de tragere la sorți. Anunțul șefului Statului Major al forțelor armate germane

Într-un interviu difuzat de grupul media RND, Breuer, cel mai înalt reprezentant al armatei germane, a explicat că măsura este esențială pentru a evita pierderea de timp în cazul unei situații de urgență.

„Din perspectivă militară, este vital ca întreaga generație să fie evaluată. Doar astfel vom ști cine este disponibil și pe cine putem mobiliza într-o situație de apărare, pe care, desigur, dorim să o prevenim”, a declarat generalul, potrivit agenției dpa, citată de Agerpres.

Și ministrul apărării, Boris Pistorius, susține ideea unei evaluări naționale a tuturor tinerilor germani, notează aceeași sursă. Breuer a avertizat că efectuarea acestor evaluări doar în momentul apariției unei crize ar duce la pierderea unui timp prețios.

„Nimeni nu poate spune cu siguranță cum va arăta situația de securitate în anii următori”, a adăugat el.

Parlamentarii din coaliția de guvernare au propus tragerea la sorți a tinerilor pentru evaluare

Noua lege germană privind serviciul militar, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie, prevede inițial doar voluntariatul ca modalitate de completare a efectivelor. Parlamentarii din coaliția de guvernare au propus însă tragerea la sorți a tinerilor pentru evaluare, iar ulterior selecția, tot printr-un proces aleatoriu, a celor chemați la serviciul militar obligatoriu, în cazul în care numărul voluntarilor este insuficient.

Generalul Breuer a zis că armata nu ar trebui să-și restrângă opțiunile operaționale. El a insistat asupra rolului crucial al voluntariatului, dar a precizat că, „dacă numărul de voluntari este prea mic, iar guvernul și parlamentul decid reintroducerea serviciului obligatoriu, îi vom alege pe cei mai competenți și motivați, în funcție de nevoile reale, nu la întâmplare”.

De asemenea, generalul a accentuat importanța factorului timp: „Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă solidă, pentru a fi pregătiți de apărare și pentru a descuraja potențialii adversari”.

VEZI ȘI: Cele trei scenarii despre cum SUA ar putea ataca Venezuela. Și de ce miza reală e mai mare decât traficul de droguri