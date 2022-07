Aproape un milion de ucraineni, rămaşi pe drumuri din cauza războiului

Între timp, Rusia susţine că a ocupat ultimul oraş care se mai afla sub controlul armatei ucrainene din provincia Luhansk, notează Politico. Publicaţia americană comentează că acest lucru aduce Moscova mai aproape de îndeplinirea obiectivului de a ocupa întreaga regiune Donbas. New York Times observă că preşedintele rus Vladimir Putin pare să-şi fi reintrat în formă în această lună. Dacă la începutul războiului, Putin părea încordat, furios, ba chiar şi dezorientat, acum el se arată relaxat, calm şi sigur pe sine. În prezent, strategia lui Putin pare să fie aceea de a aştepta evoluţia lucrurilor. El se aşteaptă ca dârzenia Occidentului să slăbească, iar guvernul ucrainean să se prăbuşească, remarcă New York Times. Observatorii realităţilor ruseşti avertizează însă că el încearcă să minimizeze pericolele care sunt încă în creştere. Ucraina nu dă semne că ar capitula, NATO rămâne unit şi se extinde, iar în Rusia efectele războiului ar putea lua o direcţie la care el nu s-ar aştepta, mai scrie New York Times, conform RADOR.

Ruşii au plecat din Insula Şerpilor

Presa internaţională analizează şi consecinţele abandonării Insulei Şerpilor de către forţele ruse. Prin ocuparea acestei stânci pe 24 februarie, Rusia "a sperat să poată controla Delta Dunării, să creeze o bază pentru monitorizarea navelor în largul mării şi să efectueze lovituri în profunzime pe teritoriul ucrainean", explică site-ul de ştiri Novini, conchizând că "epopeea de patru luni din jurul Insulei Şerpilor s-a încheiat - Flota Mării Negre şi garnizoana rusă au suferit o înfrângere decisivă în vecinătatea insulei". Rai News constată că "scenariul se schimbă în Marea Neagră". "Acest eveniment militar înlătură ameninţarea rusă de pe coastele ucrainene şi dă un impuls eforturilor Turciei şi Naţiunilor Unite de a crea coridoare de cereale, în faţa unei crize alimentare globale tot mai alarmante. La 140 km de portul Odessa şi cu vedere la litoralul românesc, avanpostul de pe Insula Şerpilor va permite controlarea tranzitului de-a lungul coridoarelor navale către Bosfor", comentează agenţia italiană de ştiri.

Cerealele, furate de ruşi

Între timp, Rusia continuă să fure cereale din Ucraina, constată Il Fatto Quotidiano, detaliind că BBC a urmărit prin GPS şi pe baza unor imagini prin satelit traseul camioanelor de la silozurile ucrainene până la porturile din care încărcăturile sunt expediate mai departe de Rusia şi a constatat că Moscova fură fără echivoc, pentru consum propriu sau pentru revânzare, grâul produs în ţara pe care a invadat-o. De altfel, duminică, la intrarea în strâmtoarea Bosfor, autorităţile vamale turceşti au reţinut o navă rusească suspectată că transportă cereale ucrainene furate, a anunţat BBC.

Cehia preia preşedinţia Uniunii Europene

Schimbul de ştafetă la preşedinţia Uniunii Europene este analizat de asemenea de presa internaţională. Le Monde constată că preşedinţia franceză din primul semestru al anului a fost una "reuşită, dar leadership-ul fragil". Emmanuel Macron spera să facă din cele şase luni de preşedinţie franceză a Consiliului Uniunii Europene o ocazie pentru a pune bazele statutului de lider pe care îl revendica în cadrul celor 27 de state membre, însă agenda pregătită de Paris a fost afectată de revenirea războiului în Europa. Astfel, dorinţa lui Macron de "a nu umili" Rusia, grija sa de a menţine o linie de comunicare deschisă cu Kremlinul au slăbit autoritatea sa într-o parte a continentului, adică în Polonia şi ţările baltice, care susţin o continuare a războiului până la înfrângerea Rusiei, în timp ce Franţa, Germania şi Italia pledează pentru o linie mai moderată, mai remarcă Le Monde. La rândul ei, noua preşedintă a Uniunii Europene, Cehia "o eurosceptică renumită, îşi recroieşte costumul european", după ce o coaliţie mai favorabilă integrării europene a ajuns la putere în decembrie anul trecut, constată La Libre Belgique. Praga a preluat vineri cârma Consiliului UE pentru următoarele şase luni, într-un moment în care Europa trece prin cea mai gravă criză de după cel de-al Doilea Război Mondial. Invazia rusă în Ucraina va fi principala preocupare a acestei preşedinţii, care rămâne totuşi fidelă tradiţiei cehe a unei abordări "realiste" a politicii europene, centrată pe răspunsurile concrete şi imediate care trebuie oferite acestui război, mai degrabă decât pe planurile grandioase de reformare a Uniunii, mai scrie cotidianul belgian.

