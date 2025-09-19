Anunț din vârful BNR: Ce se va întâmpla în România în următorul deceniu

Următorul mare proiect al României, pe următorii zece ani, ar putea fi aderarea la zona euro. O perspectivă de durată dacă ne uităm la vecinii bulgari. Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, declară însă că ”România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro şi contribuie activ la politica monetară europeană”.



"În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre ţările UE în ceea ce priveşte convergenţa reală. Deşi persistenţa disparităţilor regionale rămâne o provocare, este evident că dezvoltarea a fost susţinută de integrarea în UE, de schimbările instituţionale şi de creşterea investiţiilor străine. În viitor, România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro şi contribuie activ la politica monetară europeană. Personal, consider că aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu", a menţionat Cosmin Marinescu.

El a atras, însă, atenția asupra necesității României de a beneficia de stabilitate financiară.



”În ultimii ani, inflaţia, dobânzile pe termen lung şi deficitul bugetar au depăşit mult nivelurile de referinţă din criteriile interne. Aceste vulnerabilităţi ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi luată de-a gata. Totodată, ele subliniază necesitatea unor măsuri şi reforme decisive, care trebuie privite ca investiţii în rezilienţă şi credibilitate, punând bazele unei creşteri economice mai echilibrate şi mai puternice pe termen lung. La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de abordarea celor două deficite care apasă asupra economiei noastre: deficitul public şi deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci şi un test al coerenţei politicilor. Corectarea lor cere acţiuni decisive, dialog transparent şi o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare şi structurale. Aceste eforturi consolidează nu doar drumul nostru spre zona euro, ci şi competitivitatea şi prosperitatea pe termen lung în cadrul UE", a adăugat vice-guvernatorul BNR.