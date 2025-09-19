€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 18:06 19 Sep 2025

Anunț din vârful BNR: Ce se va întâmpla în România în următorul deceniu

Autor: Roxana Neagu
bani euro lei Foto: Agerpres
 

Viceguvernatorul BNR a anunțat care ar putea fi marele proiect al României pe următorii 10 ani.

Următorul mare proiect al României, pe următorii zece ani, ar putea fi aderarea la zona euro. O perspectivă de durată dacă ne uităm la vecinii bulgari. Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, declară însă că ”România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro şi contribuie activ la politica monetară europeană”. 

"În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre ţările UE în ceea ce priveşte convergenţa reală. Deşi persistenţa disparităţilor regionale rămâne o provocare, este evident că dezvoltarea a fost susţinută de integrarea în UE, de schimbările instituţionale şi de creşterea investiţiilor străine. În viitor, România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic de a adera la zona euro şi contribuie activ la politica monetară europeană. Personal, consider că aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu", a menţionat Cosmin Marinescu.

El a atras, însă, atenția asupra necesității României de a beneficia de stabilitate financiară. 

”În ultimii ani, inflaţia, dobânzile pe termen lung şi deficitul bugetar au depăşit mult nivelurile de referinţă din criteriile interne. Aceste vulnerabilităţi ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi luată de-a gata. Totodată, ele subliniază necesitatea unor măsuri şi reforme decisive, care trebuie privite ca investiţii în rezilienţă şi credibilitate, punând bazele unei creşteri economice mai echilibrate şi mai puternice pe termen lung. La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de abordarea celor două deficite care apasă asupra economiei noastre: deficitul public şi deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci şi un test al coerenţei politicilor. Corectarea lor cere acţiuni decisive, dialog transparent şi o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare şi structurale. Aceste eforturi consolidează nu doar drumul nostru spre zona euro, ci şi competitivitatea şi prosperitatea pe termen lung în cadrul UE", a adăugat vice-guvernatorul BNR.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bnr
romania
euro
moneda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk
Publicat acum 12 minute
Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Vești proaste pentru șoferii începători: Mașinile pe care nu veți mai putea să le conduceți
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cum îl scăpa bunica de răceală pe medicul Astărăstoae în două zile
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close