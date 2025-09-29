€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:56 29 Sep 2025 | Data publicării: 16:17 29 Sep 2025

BREAKING NEWS Anunț din Emiratele Arabe Unite despre Horațiu Potra
Autor: Roxana Neagu

potra-criminal-sua-legatura_79017300 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Sunt informații de ultim moment despre Horațiu Potra, din EAU.

”Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români.

De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea” arată un comunicat de ultimă oră al Ministerului Justiției. 

Unul dintre cei vizați este ușor de înțeles a fi Horațiu Potra, ceilalți doi fiind fiul și nepotul său. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

potra
dubai
emirate
justitie
anunt
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH, lansat de Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București
Publicat acum 32 minute
Ziua Mondială a Inimii: Cât de importantă e legătura cu ficatul
Publicat acum 41 minute
Regatul Unit cere condiții mai grele dacă vrei rezidență permanentă
Publicat acum 49 minute
Electronic Arts, producătorul jocului FC (fost FIFA) și Battlefield, cumpărat pentru o sumă record
Publicat acum 51 minute
De ce conducem? Titi Aur vine cu răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 36 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 19 ore si 47 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close