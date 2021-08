Anthony Fauci: ”Am greșit, îmi pare rău”. Predicțiile eronate ale epidemiologului

Medicul epidemiolog american Anthony Fauci și-a reiterat predicțiile în privința COVID-19, declarând la CNN că dacă majoritatea americanilor se vor vaccina, SUA ar putea avea controlul asupra pandemiei până în primăvara anului 2022.

Jurnalistul CNN i-a atras atenția că într-o declarație anterioară Fauci a precizat că vaccinarea ar putea reduce efectele pandemiei până în toamna anului 2022, în loc de primăvara aceluiași an.

”Trebuie să îmi cer scuze, am ascultat înregistrarea. Voiam să spun primăvara anului 2022, am transmis eronat informația. În conversația cu Mary Louise Kelly (n.r. - jurnalistă) am fost întrebat când va putea fi pandemia controlată, iar eu am răspuns că putem trece de iarnă și că putem vaccina marea majoritate a oamenilor care nu s-au vaccinat deja. Sper că vom putea controla situația în primăvara anului 2022. Nu am vrut să spun un neadevăr, am greșit, îmi pare rău”, a declarat Anthony Fauci.

Controlul pandemiei poate fi restabilit

Epidemiologul a mai fost întrebat care sunt măsurile prin care pandemia va fi controlată.

”Asta înseamnă că majoritatea populației va fi vaccinată, cei care au fost infectați vor avea un grad de protecție, dar le recomandăm să se vaccineze și ei. Acele 90 de milioane de oameni care nu s-au vaccinat ar trebui să o facă. Cred că putem obține o protecție extinsă a comunităților. Intrăm în iarna anului 2022, iar situația poate fi complicată de gripa sezonieră și alte infecții virale, dar spre primăvară putem ajunge înapoi, spre un grad de normalitate. Ne putem întoarce spre lucrurile la care am sperat: să ieșim la restaurante, la teatru” a mai spus el.

Imbri, despre importanța vaccinării în școli și în familie

Medicul Emilian Imbri a vorbit despre importanța vaccinării profesorilor și părinților, în contextul în care a mai rămas puțin timp până când copiii vor reveni în bănci. Declarațiile au fost făcute pe fondul creșterii rapide a numărului de copii bolnavi de COVID-19, care ajung în aceste zile la Terapie Intensivă.

”Era foarte bine dacă s-ar fi pedalat, insistat și s-ar fi obligat la vaccinare, pentru anumite categorii de persoane (...) Trei tineri au murit în spitalul Victor Babeș... Dacă cineva pierde bătălia, este grav.”, a declarat medicul Emilian Imbri la Realitatea Plus.

”Nu s-a așteptat cineva ca această nouă variantă, modificată, mai bine înarmată a virusului (Delta - n.red.), să abordeze copiii. Toată lumea știa că dacă vine un val declarăm câteva spitale COVID. Din fericire, în primele valuri nu au fost afectați copiii. Din păcate, acum sunt cei mici, care nu se pot vaccina, sub 12 ani.”, a atras atenția Emilian Imbri.