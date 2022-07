ANPC, controale la trenurile din zona București și comercianții din Gara de Nord. Dezastru: geamuri murdare, prize lipite cu bandă de hârtie

Comisarii ANPC au descoperit o serie de nereguli în trenurile CFR Călători SA din Gara de Nord, Depoul Grivița și Depoul revizie de vagoane București – Basarab. Instituția a amendat cu 136.000 lei operatorii economici care operează în Gara de Nord și au oprit temporar activitatea în cazul a 12 operatori.

Echipe comune de control au efectuat trei acțiuni de verificare la operatorul economic de transport public persoane SNTFC C.F.R. Călători S.A, la, Gara de Nord, Depoul Grivița, Depoul revizie de vagoane București – Basarab.

„Întreaga situație trebuie reevaluată. Plecând de la nesimțirea unor cetățeni, până la recepțiile făcute pe genunchi, toate trebuie gestionate corect. Se spală vagoane pe hârtie și se sting țigări pe scaune! Punctual trebuie sancționate lucrurile: disciplinar sau poate chiar penal!”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC.

Dintre cele mai importante nereguli constatate de comisarii ANPC, la locațiile CFR Călători SA, menționăm:

Pavimentul din tren neigienizat, tapițeria scaunelor ruptă sau murdară

Existența unor coșuri de gunoi murdare

Ferestrele vagoanelor aveau geamuri murdare cu depuneri grosiere de praf

Existența unor guri de aerisire ruginite, precum și a unor prize lipite cu bandă de hârtie

Prezența, în compartimente a unor resturi alimentare sau a gumei de mestecat lipită pe paviment și scaune

Igienă necorespunzătoare în zona toaletelor

Existența unor resturi menajere îndesate în grilajul sistemului de ventilație

Folosirea unor produse de curățat fără elemente de identificare.

În ceea ce privește controalele ce au vizat cei 15 agenți economici din Gara de Nord, comisarii de la CRPC București – Ilfov au aplicat amenzi contraveționale în valoare de 136.000 lei. Totodată, a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 12 operatori economici.

Neregulile constatate la comercianții din Gara de Nord au fost:

Comercializarea unor produse alimentare, depozitate la temperatura mediului ambiant, fără a exista un sistem de ventilație sau aer condiționat funcțional

Depozitarea apei minerale și a băuturilor răcoritoare direct pe paviment

Utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate corespunzător, cu insecte moarte, acumulări de praf, impurități, atât în interiorul agregatului, cât și pe sistemul de ventilație

Lipsa afișării prețurilor în mod vizibil, într-o formă neechivocă, ușor de citit

Neprezentarea autorizațiilor de funcționare

Depozitare băuturi direct pe paviment, in interiorul sau in afara unității, la temperatura mediului ambiant.

Comercializarea unor produse alimentare preambalate și a unor băuturi, fără a exista sisteme de ventilație sau aparate de aer condiționat, nerespectându-se, astfel, condițiile de depozitare recomandate de producător

Existența unui paviment deteriorat, depreciat, neigienizat corespunzător

Folosirea unor agregate frigorifice neigienizate corespunzător, cu insecte, cu grătare cu vopsea exfoliată și urme de rugina, chedere depreciate și sisteme de ventilație cu acumulări masive de praf, impurități și mucegai

Neafișarea prețurilor la toate produsele

Folosirea unor aparate vending în vederea preparării și comercializării de băuturi calde, aflaate în exterior, la peste 38 grade C, cu apa folosită ca materie prima provenită din sursă proprie.

Comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare complete

Utilizarea unor mașini de gheață cu urme de rugină și neigenizate corespunzător

Comercializarea unor produse cu data limita de consum depașită

Nerespectarea regimului de temperatură indicat de producător pentru păstrarea produselor (depozitarea la temperatura mediului ambiant)

Utilizarea unor hote, în spațiul de gătit, cu un strat gros de grăsime și praf pe toată suprafața

Condiții de igiena precară (vitrine, camere frigorifice, paviment deteriorat, neigienizat corespunzător, cu gândaci și muște).

Lipsa graficelor de temperatură și schimbare a uleiului

Folosirea unor autorizatii de punct lucru expirate.

