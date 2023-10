Angajații, principala resursă a unei companii. Răzvan Mihai Prisada: Nu acordăm atenție oamenilor care chiar muncesc câte 10-11 ore pe zi. Trebuie să avem grijă de ei!

Acesta a răspuns la întrebarea „Cum ar trebui să arate forța de muncă în domeniile dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta contribuie la predictibilitatea și reziliența sistemului?", susținând că angajații ar trebui apreciați mai mult deoarece ei reprezintă principala resursă a unei companii.

„Până când inteligența artificială va putea să ne ia locurile, aștept să-mi ia mie locul întâi. Mesajul principal este că trebuie să avem grijă de oamenii noștri și am avut câteva experiențe personale în agenție în ultimele zile, încercând să aduc oameni noi, încercând să mă implic cât mai mult posibil și încercând să prevăd ce urmează.

Din acest motiv, uneori, nu acordăm atenție oamenilor pe care îi avem deja, care chiar muncesc câte 10-11 ore pe zi, și nu exagerez, în această perioadă, în agenție.

Așa că am avut o discuție cu unul dintre angajații mei și pentru mine a fost iluminatoare: „Oh, am înțeles total greșit! Trebuie să acord mai multă atenție oamenilor mei, cei pe care îi am și să fiu cât mai atent să-i păstrez acolo și să-i fac pe cât posibil mulțumiți, dacă acest lucru este posibil în sectorul public, pentru că ei sunt principala mea resursă."

Poate fi vorba despre sistem, despre legislație, despre orice, dar haideți să încercăm să avem grijă mai întâi de oamenii noștri!", a spus Răzvan Mihai Prisada la forumului Aspen HealthCare Summit.

Institutul Aspen România organizează în data de 20 OCTOMBRIE 2023 a 12-a ediție a evenimentului Aspen Healthcare Summit 2023, începând cu ora 09.00. Evenimentul va fi transmis live pe DC News și DC Medical.

Ediția din acest an va continua să se concentreze pe prevenție și inovație ca principale priorități ale sistemului de sănătate. Atât prevenția, cât și inovația aduc beneficii considerabile în ceea ce privește speranța de viață și calitatea vieții, precum și o scădere semnificativă a costurilor de sănătate. Evenimentul va analiza implementarea măsurilor de prevenție și inovație în sistemul de sănătate din România privind și cele mai bune practici din străinătate.

În cadrul summit-ului vor fi abordate următoarele teme principale:

Previzibilitatea și reziliența sistemului de sănătate: asigurarea finanțării previzibile a sistemului pentru a oferi acces continuu și universal la serviciile medicale pentru categoriile de pacienți, asigurând în același timp accesul la medicamente noi și inovatoare care salvează vieți. Beneficiile noului Health Innovation Hub și modalitățile de operaționalizare ale unui fond de inovație în domeniul sănătății;Schimbarea paradigmelor de la un sistem centrat pe spitale către serviciile medicale ambulatorii. Continuarea concentrării asupra promovării prevenției primare (acces la vaccinare) și prevenției secundare (screening / detectare timpurii, implementarea testelor la punctul de îngrijire);Susținerea implementării strategiilor naționale critice către Planurile Naționale de Combatere și Control al Cancerului și pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare;E-sănătate, biotehnologie, inteligența artificială și digitalizarea sistemului de sănătate. Care sunt cele mai bune practice din străinătate și cum poate beneficia sistemul de sănătate din România de pe urma utilizării răspândite a datelor și soluțiilor digitale în sectorul medical? Cum pot colabora sectorul public și cel privat în beneficiul pacienților?

