Andrei Ungureanu, victima anxietății. Cum trece „Omul cu Tourette” peste atacurile de panică

Andrei Ungureanu, cunoscut drept „Omul cu Tourette” a recunoscut că se confruntă cu stările de anxietate. Recent, acesta chiar a cerut ajutorul fanilor, pe rețelele de socializare. Într-un interviu, acordat în exclusivitate pentru Spectacola, Andrei Ungureanu a dezvăluit cum face față atacurilor de panică, dar și cât de mult l-a ajutat terapia.

SPECTACOLA: Ți-ai obișnuit fanii cu energia pozitivă și vibe bun, dar în ultima perioadă ai recunoscut că te confrunți cu stări de anxietate. Cum te simți?

Andrei Ungureanu: Într-adevăr, oamenii sunt obișnuiți cu energie bună, idea e că eu și când am stări de anxietate sau nu mă simt bine, încerc să am o energie pozitivă, cât de cât, ca să nu transmit mai departe, uneori merge, alteori nu. Pot să zic că mă simt ok, nici bine nici rău, undeva la mijloc.

SPECTACOLA: În ultima perioadă s-a speculat că există probleme în viața ta sentimentală. A fost unul din motivele care a declanșat anxietatea?

Andrei Ungureanu: Există unele conflicte minore, da, ca în orice relație de cuplu, dar eu fiind momentan mai sensibil din punct de vedere psihic, sunt conștient că orice conflict mă afectează mai tare decât de-obicei, deci pot să zic că da.

SPECTACOLA: Ai spus că ai apelat la terapie. Cât de mult te-a ajutat?

Andrei Ungureanu: Terapia m-a ajutat undeva la 30%, nu în totalitate. Încă fac și uneori merge, alteori nu, însă acum am început să fac și tratament medicamentos și rezultatele sunt mai bune, deoarece am o pauză de la simptome, cumva mă liniștește.

SPECTACOLA: Care a fost momentul în care ai simțit că ceva nu este în regulă cu tine? Ai mers și la medici?

Andrei Ungureanu: În legătură cu anxietatea și stările de panică, deja mă confrunt cu ele de aproximativ 10 ani, însă am avut momente bune, nu am stat constant în aceste stări. Dar da, am apelat la numeroși medici să verific dacă am o problemă fizică, nu neapărat psihică, deoarece eu simt și simptome fizice. Însă, din fericire, după teste și teste din punct de vedere organic sunt sănătos tun, psihicul trebuie lucrat.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Citește continuarea pe Spectacola.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News