Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Andrei, suspectat că și-a ucis mama în Franța, recunoscut și arestat în Cluj. Moartea cardiologului a provocat un adevărat șoc în Molsheim
Data publicării: 08:55 15 Ian 2026

Andrei, suspectat că și-a ucis mama în Franța, recunoscut și arestat în Cluj. Moartea cardiologului a provocat un adevărat șoc în Molsheim
Autor: Roxana Neagu

barbat arestat Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat astăzi în România. Era căutat din octombrie, de la sfârșitul lunii, fiind singurul suspect de uciderea mamei lui.

 

Crima s-a petrecut în Franța, anunță autoritățile locale și Parchetul din Strasbourg. 

Suspectul a fost surprins și arestat într-un centru comercial din Cluj-Napoca, anunță Poliția Locală. Tânărul a fost recunoscut în baza descrierii sale. A fost percheziționat și dus la secția se poliție, notează Agerpres. 

Procurorul de la Strasbourg, Clarisse Taron, a confirmat arestarea. 

Mama tânărului, un respectat cardiolog în Molsheim

Victima, pe numele său Simona Boilă, în vârstă de 56 de ani, era medic cardiolog în Franța, în Molsheim, un orășel aflat la 30 de kilometri de Strasbourg. În data de 30 octombrie, nu a mers la serviciu, iar angajații au încercat să o contacteze, fără rezultat. Atunci, au anunțat autoritățile. Poliția a mers imediat la casa medicului, aflat la 1,5 kilometri de cabinetul medical. Au simțit un miros puternic de gaz, moment în care au fost chemați pompierii. În casă, a fost găsit un cadavru carbonizat, imposibil de identificat la fața locului. Incendiul avusese loc în urmă cu o zi și nu s-a extins, aparent, din lipsă de oxigen. Restul casei a fost complet jefuită. Toate bunurile de valoare au fost furate. 

Moartea cardiologului Simona Boilă, un adevărat șoc în Molsheim

Cadavrul a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie și identificare. Vestea morții Simonei Boila a provocat șoc la Molsheim, unde era unul dintre cei doi cardiologi practicanți. ”O cunoșteam ca primar, dar și ca pacientă. Era extrem de plăcută și grijulie, devotată pacienților ei. Moartea ei tragică lasă un gol în orașul nostru”, a declarat Laurent Furst, primarul orașului.

Născută în 1969, Simona Boilă era originară din Cluj-Napoca. După ce s-a separat de soțul ei, s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul ei, Andrei, născut în 2003. În seara zilei de duminică, 2 noiembrie, poliția a emis un scurt apel pentru martori în acest caz, inclusiv o fotografie a unui bărbat în vârstă de 22 de ani pe care încerca să-l localizeze. Potrivit Dernières Nouvelles d’Alsace, suspectul este Andrei Boilă, fiul medicului, care se pare că are antecedente de boli mintale. Acum, el a fost prins într-un complex comercial din Cluj-Napoca. 

medic cardiolog
crima franta
