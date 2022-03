Anda Adam a rămas în Elveția, de frica războiului: Se gândește foarte mult la copilul ei

De Sfântul Valentin, Anda Adam și Joseph au plecat din țară. "De ziua lui, "a răpit-o" pe Anda și au plecat spre Geneva, acolo unde el are casă și unde se află și părinții lui. Însă, până la destinația finală, Joseph și Anda vor vizita Budapesta, staționează puțin și în Viena, periplul lor romantic încheindu-se la părinții lui Joseph. O să fie o vizită cu emoții pentru că Anda va fi pentru prima dată acasă la el", declara, atunci, pentru Click! o sursă din anturajul celor doi îndrăgostiți, la vremea respectivă.

Acum, Anda, fiica ei Evelyn și iubitul se află tot în Elveția. "Andei și iubitului le este teamă. Și-au prelungit vacanța. Nu știu când vor reveni în București. Le este teamă de faptul că situația cu războiul se poate complica. Se gândesc că nu vor fi în siguranță în țară. În Elveția nu este același lucru, situația e mai relaxată. Anda se gândește foarte mult la copilul ei", a mai spus aceeași sursă.

Joseph locuiește în Elveția de peste 15 ani

"În primul rând doresc să lămuresc puțin legat de acest subiect, "Franța", pentru că s-au spus tot felul de lucruri despre mine și nu e chiar corect. M-am născut în Paris, Franța, unde am locuit până la 18 ani, după care am plecat pentru o perioadă de 5 ani de zile în Anglia, la facultate, în Cambridge. Apoi, m-am îndreptat spre Geneva, Elveția, să-mi termin studiile superioare cu un MBA (Master of Business Administration). Acolo m-am și stabilit și am început o carieră de bancher în domeniul Private Banking. Deci NU stau în Franța, ci in Elveția! Referitor la activitatea mea, da, am diverse business-uri în Franța și Elveția, dar momentan fac naveta între aceste două țări și România", a spus Joseph într-un interviu exclusiv pentru Click!.

La începutul lunii februarie, Anda Adam a fost amendată de polițiști, după ce a parcat neregulamentar pe o stradă din Cluj-Napoca. Cântăreața ar fi fost sancționată pentru că ar fi oprit BMW-ul cu o roată pe trecerea de pietoni. Vedeta ar fi fost amendată cu 290 de lei, scrie Știri de Cluj. Ea le-ar fi spus oamenilor legii că își lua copilul la școală și era grăbită. Astăzi, ea a postat mai multe filmulețe pe contul său de Instagram în care arată că și alți oameni parchează neregulamentar în Cluj, explicând că nu avea unde să își lase mașina pentru a-și lua copilul.

