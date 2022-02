Anda Adam, supărată, după ce a fost amendată pentru că a parcat neregulamentar: Mulțumesc, Poliția din Cluj

Anda Adam a fost amendată de polițiști, după ce a parcat neregulamentar pe o stradă din Cluj-Napoca. Cântăreața ar fi fost sancționată pentru că ar fi oprit BMW-ul cu o roată pe trecerea de pietoni. Vedeta ar fi fost amendată cu 290 de lei, scrie Știri de Cluj. Ea le-ar fi spus oamenilor legii că își lua copilul la școală și era grăbită. Astăzi, ea a postat mai multe filmulețe pe contul său de Instagram în care arată că și alți oameni parchează neregulamentar în Cluj, explicând că nu avea unde să își lase mașina pentru a-și lua copilul.

"Aici este școala fetei mele și acolo parchează părinții. Exact așa am oprit și eu, pe avarii, ca să îmi iau copilul. (...) Hai că am găsit pe unii din București, că restul parcați sunt de-ai voștri, din Cluj. Mă bucur că doar eu sunt dată ca exemplu. Uitați cum parchează lumea, nu ai unde opri. Mulțumesc pentru primire Cluj, uitați cum toată lumea oprește neregulamentar. Aș fi recunoscătoare dacă lumea nu ar mai fi atât de rea să mă dea doar pe mine exemplu. Vă mulțumesc, mulțumesc Poliția din Cluj.", a spus Anda Adam pe contul său de Instagram.

Anda Adam conduce un BMW-ul i8 de 2 ani. Ea și l-a cumpărat când a împlinit 40 de ani și ar fi plătit pentru mașină în jur de 150.000 de euro. Mașina este vopsită cu un model colorat și este ușor de recunoscut în trafic. În mediul online au apărut de mai multe ori imagini cu autoturismul parcat neregulamentar. În 28 ianuarie 2022, Anda Adam și-ar fi parcat BMW-ul pe locul destinat persoanelor cu handicap, în poarta mall-ului din Cluj.

Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal cu o altă femeie. Poliția, sesizată prin 112

Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal cu o femeie aflată în același complex turistic în care era cazată și artista, în stațiunea Poiana Brașov. În luna decembrie, cântăreața și o altă turistă s-ar fi luat la ceartă, totul pornind, potrivit informațiilor, din cauza copiilor. În urma conflictului, artista ar fi fost zgâriată pe față. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție. În urma acestui conflict, oamenii legii au decis să deschidă un dosar penal.

”La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate. În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, potrivit IPJ Brașov. Vezi mai mult AICI.

