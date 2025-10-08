€ 5.0963
Data actualizării: 16:00 08 Oct 2025 | Data publicării: 16:00 08 Oct 2025

ANCOM emite noi licențe pentru Vodafone, Digi și Telekom Romania Mobile Communications
Autor: Crişan Andreescu

agerpres_15873138
 

ANCOM a emis noi licențe pentru Vodafone Romania, Digi Romania și Telekom Romania Mobile Communications, după ce acestea au primit acordul prealabil al Autorității pentru cesiunea și închirierea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio.

Potrivit unui comunicat al Autorității de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor, modificarea licențelor vine ca urmare a finalizării tranzacției prin care Vodafone Romania S.A. dobândește controlul unic asupra Telekom Romania Mobile Communications, iar Digi Romania controlul unic asupra unor active ale Telekom Romania Mobile Communications (o parte din turnurile, infrastructura și echipamentele acestuia), precum și întreaga activitate de furnizare de servicii de telefonie mobilă pre-paid.

'Tranzacția a fost autorizată cu condiții de Consiliul Concurenței în data de 25 iulie 2025, iar ANCOM a sprijinit Consiliul în procesul de analiză a acestei tranzacții, pentru asigurarea celor mai bune rezultate pentru piața și pentru utilizatori și companii. ANCOM a modificat licențele celor trei operatori ca urmare a operațiunilor de cesionare, utilizare temporară în comun și închiriere a resurselor spectrale, în conformitate cu prevederile legale, având în vedere și acordurile încheiate de aceștia. Licențele de utilizare a frecvențelor sunt valabile până la data de 5 aprilie 2029, respectiv 31 decembrie 2031', se arată în comunicat.

Astfel, Telekom Romania Mobile Communications a cesionat către Digi Romania drepturile de utilizare pentru următoarele subbenzi de frecvențe radio pe care le deținea în benzile de 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz și 2600 MHz: 895-900/940-945 MHz, 1770-1785/1865-1880 MHz, 1940-1950 MHz/2130-2140 MHz și 2500-2510/2620-2630 MHz.

În urma acestor modificări ale licențelor, Telekom Romania Mobile Communications va păstra obligațiile de acoperire aferente spectrului rămas în licențele de utilizare a frecvențelor sale, în timp ce Digi Romania va prelua obligațiile de acoperire asociate noilor dețineri de resurse de spectru radio, precizează ANCOM.

Totodată, utilizarea temporară în comun a unora dintre blocurile de frecvențe radio pe care le dețin a fost aprobată de ANCOM pentru o perioadă scurtă (1-2 luni), în scopul rearanjării în bandă a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, astfel încât Vodafone Romania împreună cu Telekom Romania Mobile Communications să dețină alocări de spectru continuu, pentru creșterea eficienței tehnice a utilizării resurselor de spectru radio alocate.

'În conformitate cu competențele legale ale ANCOM privind administrarea și supravegherea utilizării resurselor de frecvențe, pentru a garanta continuitatea serviciilor furnizate utilizatorilor finali, raportat la necesitatea derulării unor operațiuni tehnice inerente funcționării corespunzătoare a rețelelor proprii ca urmare a operațiunilor de cesionare a blocurilor de spectru de frecvențe radio indicate (ex. reconfigurare echipamente de rețea, implementare graduală/zonală etc.), ANCOM a aprobat închirierea pentru perioade limitate a anumitor resurse spectrale. Totodată, ANCOM a aprobat închirierea de către Digi Romania de la Telekom Romania Mobile Communications a drepturilor de utilizare pentru 2x2 MHz (893-895 MHz/938-940 MHz) din cadrul blocului de frecvențe de 2x5 MHz ce va fi deținut în continuare de Telekom în banda de 900 MHz, pentru perioada 1 decembrie 2025 - 5 aprilie 2029, în baza Contractului de închiriere frecvențe radio încheiat între părți', se mai precizează în documentul citat.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicații electronice, servicii poștale și servicii digitale în contextul tranziției la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare și reglementare aflate la dispoziția Autorității. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

