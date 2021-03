Anca Florea: Alex Erlich a murit. N-ai să știi niciodată cât de rău îmi pare

El suferise un accident în timp ce se antrena pentru numărul „Roata Morții', în data de 5 februarie. Acum, Anca Florea a anunțat că Alex Erlich a murit.

”Alex Erlich n-ai sa stii niciodata cit de rau imi pare... sa te primeasca Dumnezeu in lumina... Sa stralucesti si-n cer cum ai stralucit aici RIP. Unii oameni ard ca o flacara si trec asa, luminosi... in mare viteza, prin viata noastra. Cit sa raminem cu retina putin arsa si cu sufletul smuls... ca dupa explozie. Bine, si dupa? Cinic, dupa, the show must go on”, a scris Anca Florea pe Facebook.

Acrobatul Alex Erlich, care a fost premiat inclusiv la Monte Carlo, a căzut în gol de la 9 metri în timp ce se atrena pentru numărul „Roata Morții'.