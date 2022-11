Americanii au votat și morți. Un parlamentar democrat decedat acum o lună a fost reales cu 86% la alegerile din SUA

Un deputat din Pennsylvania, Antony DeLuca, care a murit de cancer luna trecută, a câștigat cu succes în alegerile intermediare din SUA.

DeLuca, care a murit de limfom pe 9 octombrie, la vârsta de 85 de ani – potrivit Daily Mail – a reprezentat ca democrat o suburbie din Pittsburgh în camera inferioară a legislativului statului.

Moartea parlamentarului a survenit prea târziu pentru ca numele său să fie șters din buletinul de vot la alegerile legislative naționale de marți din SUA.

După numărarea buletinelor de vot, DeLuca și-a păstrat locul cu 86% din voturi din 98% din buletinele numărate.

„Deși suntem incredibil de întristați de pierderea reprezentantului Tony DeLuca, suntem mândri să vedem că alegătorii continuă să-și arate încrederea în el și angajamentul său față de valorile democratice prin realegerea lui”, a spus Partidul Democrat din Pennsylvania.

Cu toate acestea, vor avea loc alegeri speciale pentru a decide în cele din urmă cine va primi locul lui DeLuca, conform Vanguard.

Ron DeSantis, marele câștigător din SUA. Hartmann: Vă dau o informație confidentă! În Florida s-a făcut un test despre cine va conduce Statele Unite

Invitat prin videoconferință la Realitatea Plus, la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, H. D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit despre victoria lui Ron DeSantis în Florida și despre posibilitata ca acesta să ajungă în România anul viitor:

„Alegerile din SUA au fost o operațiune genială de a ucide doi dintr-odată. L-au omorât pe Biden, l-au omorât pe Trump. Elita americană a realizat că niciunul dintre ei nu mai poate duce SUA mai departe. Deep state-ul a decis că domnul Biden nu mai are resursele biologice de a continua un al doilea mandat, iar atunci i-au luat Congresul, în al doilea rând, doamna Pelosi, care are o vârstă înaintată și aproape a băgat SUA, prin provocarea din Taiwan, în conflict diplomatic grav cu China și pe partea republicană, toată această elită americană a realizat că Donald Trump nu are nimic nou, nu a venit cu nimic nou. În acel moment au găsit la republicani pe DeSantis“, a spus H. D. Hartmann.

Ron DeSantis ar putea ajunge în România

„Ron DeSantis, dacă e să vă spun o confidență, pregătește un turneu european în ianuarie - februarie 2023 și este aproape confirmat să fie prezent mai mult de cinci ore și în România. Ron DeSantis pare a fi noua Giorgia Meloni. Elita americană nu a găsit pentru democrați femeia care să-i reprezinte, pentru că acum va fi o luptă reală, nu cum a fost între Donald Trump și Hillary Clinton, ci o luptă reală între DeSantis și o candidată democrată la președinția SUA. Nu va fi actualul vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, ci probabil că va fi altcineva (...)“, a spus, la Realitatea Plus, H. D. Hartmann (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News