Americanii au încercat să „captureze” un blindat românesc, dar s-au lovit de infanteriștii României. „Bravo, românilor!”, reacția unui soldat american

Exercițiul a fost o secvență a manevrelor militare Sabre Junction și s-a desfășurat în zona de pregătire a NATO de la Hohenfels din sudul Germaniei.

În cadrul manevrelor militare americanii au jucat rolul de „băieți răi” și au avut misiunea de a lua prin surprindere forțele aliate și a le verifica nivelul de pregătire.

La manevrele militare au participat Armate ale mai multor state, inclusiv România.

În reportajul oficial publicat ulterior de Alianța Nord-Atlantică, care are 9 minute și care e intitulat „Think like the “bad guys””, (n.r. - gândește precum băieții răi”)”, militarii americani identifică un blindat care se dovedește a fi românesc, notează DefenseRomania.

Mărturia soldaților americani despre reacția românilor, de la minutul 6.58 încolo

Rolul „băieților răi” a fost jucat de infanteriști ai Regimentului 4 Infanteriei din cadrul U.S. Army. Misiunea a avut loc noaptea și a avut scopul de a lua prin surprindere partea „adversă”.

Astfel, pe material se observă cum la marginea pădurii a fost identificat un vehicul românesc pe care soldații americani s-au decis să-l „captureze”.

Însă Infanteriștii români erau departe de a „dormi în post”.

„Am identificat niște români. Eram gata să-i eliminăm, dar românii erau în gardă pe poziții. Concluzia e că nu merită (n.r. - tentativa de captura vehiculul). Bravo românilor, bravo NATO”, precizează unul din militarii americani pe filmare, înainte să-și continue raidul.

Tot pe material se poate observa că ulterior „băieții răi” au dat peste un sistem de artilerie care nu era păzit și care era chiar de proveniență american. Ei s-au infiltrat în tabăra respectivă și au „capturat” gărzile și sistemul.

