Amenințarea tăcută: Bolile care afectează 43% din omenire. Maladiile secolului îi afectează grav și pe români

Prof. dr. Dafin Mureșanu a subliniat că Forumul Național marchează o etapă de maturitate a neurologiei românești și oferă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea relațiilor cu autoritățile, pacienții, partenerii și industria. Acesta a evidențiat implicarea Societății de Neurologie și a partenerilor în realizarea forumului și a Congresului Național, ca spații de dialog și soluții aplicate pentru lumea reală.

„Ideea Forumului Național atât de bine cristalizată și expresia unei etape de maturitate a neurologiei românești, în perfectă coordonare cu Societatea de Neurologie, reprezintă o șansă pentru clarificarea și dezvoltarea a tot ce înseamnă lucruri concrete, relația cu autoritățile, relația noastră cu pacienții, relația cu alte societăți partenere și, nu în ultimul rând, tot ceea ce înseamnă relația cu zona de industrie.



Secția medicală a adus o mare contribuție dezvoltării proiectului stabilit. Noi, cei care suntem Societatea de Neurologie și neurologii, am vrut să ducem partea cea mai vrea și, până la urmă, focul este în viața reală și în lumea de zi cu zi. E important să avem susținere și mulțumim partenerilor noștri care se implică atât pentru realizarea acestui forum, cât și pentru desăvârșirea Congresului Național de Neurologie care este locul unde noi discutăm aspectele profesionale directe. Aici, relaționăm cu lumea reală și încercăm să ducem lucrurile într-o zonă funcțională din toate punctele de vedere”, a spus prof. dr. Fior Dafin Mureșanu.

„Inițiativa acestei Strategii Naționale care este deja un plan național"

Prof. dr. Dafin Mureșanu a evidențiat evoluția Strategiei Naționale, devenită un plan național bugetat, cu livrabile clare. Potrivit acestuia în trei ediții, s-au consolidat teme și ateliere, iar la actuala ediție se prezintă forma finală a strategiei, într-un cadru de colaborare între medici, pacienți, autorități și industrie.

„Dacă ne uităm puțin la acest parcurs care se întinde pe doi ani și trei ediții, ne uităm că am plecat la drum și inițiativa acestei Strategii Naționale care este deja un plan național având în vedere că deja avem bugetare în acest sens. Dacă nu ai buget, e doar în teorie, iar lucrurile sunt deja bine cristalizate și bine structurate pe sectoare.



Dacă la prima ediție, cu 200 de participanți, tratam 8 teme majore și priveam către soluții prin consens între medici, pacienți, autorități și industrie, acest lucru a dus la un condensat și anul următor, anul trecut, 250 de participanți, am cristalizat 6 ateliere și am dus spre implementare multe din ideile pe care le-am expus în prima ediție.



Avem privilegiul ca la această ediție să vă putem prezenta formatul final al Strategiei, să fim la un pas de aprobare a ei și la aducerea ei într-un format operativ final, sub formă de plan, și plan bugetat, nu orice fel de plan, cu livrabile clare pe care le vom discuta și le vom împărtăși, cu sesiuni de networking și colaborare intersectorială, cu discuții strategice și cu participarea celor care sunt decidenți și care implementează lucrurile pe care noi le discutăm și le facem în fiecare zi”, a spus prof. dr. Fior Dafin Mureșanu.

Afecțiunile neurologice afectează 43% din populația globală

Prof. dr. Dafin Mureșanu a atras atenția asupra faptului că afecțiunile neurologice afectează 43% din populația globală și reprezintă acum cea mai mare povară a bolii la nivel mondial, depășind bolile cardiovasculare. Acesta a subliniat necesitatea unor măsuri urgente și curajoase pentru a schimba această situație.

„De ce focusul nostru atât de mare, de ce noi suntem importanți și trebuie să înțelegem asta? Pentru că, potrivit datelor din 2021, aproximativ 3.4 miliarde de persoane, adică aproape 43% din populația globului suferea de o afecțiune neurologică. Un procent atât de mare!



Acest lucru a fost în creștere și a dus la modificarea impactului de povară, de patologie. Aceste afecțiuni au contribuit la trecerea nefericită a noastră, ca patologie neurologică, fiind cotată astfel ca cea mai mare povară globală a bolii, depășind pentru prima dată bolile cardiovasculare, conform datelor de anul trecut.



Este un semn de alarmă, dar și un semn de mobilizare și un semn că noi trebuie să ne mișcăm cu forță și curaj și mai ales de legitimitate de a cere lucruri care să ducă la reducerea acestei situații și a lua măsuri. Deci este vremea măsurilor, datele sunt clare și e timpul pentru acțiune. Trebuie să acționăm astfel încât să schimbăm această situație, nu numai la nivel global”, a spus prof. dr. Fior Dafin Mureșanu la Forumul Național de Neurologie.

